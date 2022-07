Lee Jong-suk dan Yoona Bintangi Serial Drama Korea Big Mouth

DUA bintang film Korea Selatan Lee Jong-Suk dan Lim Yoona (Yoona SNSD) membintangi serial drama Korea noir berjudul Big Mouth, yang akan tayang di Disney+ Hotstar pada 22 Juli.

Serial itu mengisahkan tentang Park Chang-Ho, pengacara yang tidak kompeten, yang setuju menangani sebuah kasus pembunuhan misterius. Ia akan menghadapi serangkaian peristiwa tidak menyenangkan dan juga lawan yang berkuasa.

Keputusan ini juga mengakibatkan dirinya dipenjara setelah dituduh sebagai salah satu penipu terkenal.

Baca juga: Jeon Jong-seo Akui Adegan Pembuka Money Heist: Korea tidak Terlupakan

Park Chang-Ho dikisahkan sebagai salah satu pengacara di Korea yang sangat tidak kompeten dan tidak beruntung.

Menderita karena nasib buruk yang tidak kunjung henti dengan tingkat kemenangan di pengadilan hanya 10%, hidupnya menjadi lebih buruk ketika ia disewa untuk menangani kasus kalangan elite dan mendapati dirinya dipenjara bersama para pembunuh yang sedang ia selidiki.

Chang-Ho dituduh sebagai penipu terkenal bernama Big Mouse, setelah ditemukannya narkoba dalam jumlah banyak beserta uang, senjata, dan ponsel di kantor miliknya.

Lantas, ia terpaksa menjadi Big Mouse dengan harapan ia dapat selamat di penjara dan membuktikan dirinya tidak bersalah daripada terkenal sebagai Big Mouth.

Dibintangi oleh Lee Jong-Suk (While You Were Sleeping dan I Hear Your Voice) sebagai pengacara bernama Park Chang-Ho dan Lim Yoona Hush, The King In Love) sebagai istrinya yang gigih dan seorang perawat, Big Mouth juga turut menampilkan Kim Joo-Hun (Soundtrack #1), Ok Ja-yeon (Mine), Yang Kyung-won (Crash Landing on You), dan Kwak Dong-yeon (Vincenzo).

Serial berdurasi 16 episode ini ditulis oleh Kim Ha Ram serta disutradarai Oh Choong-hwan (Start-Up, Hotel Del Luna, While You Were Sleeping). (Ant/OL-1)