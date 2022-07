Big Hit Music Beberkan Daftar Lagu di Album Solo Pertama J-Hope

AGENSI Big Hit Music, akhir pekan lalu, mengungkapkan bahwa Jack in the Box, album solo pertama dari J-Hope BTS, akan terdiri dari total 10 lagu.

Menurut daftar yang diungkapkan agensi itu, album tersebut akan berisi lagu dengan judul Intro, More, Pandora's Box, Stop, =, Music Box: Reflection, What if, Safety Zone, Future, dan Arson.

Disiarkan Yonhap, Big Hit Music mengatakan More, single yang dirilis seminggu lalu, serta Arson dipilih menjadi dua lagu utama album tersebut.

Jack in the Box akan menjadi album solo resmi pertama dari personel grup K-pop yang baru-baru ini mengumumkan babak baru dalam karier mereka.

Big Hit mengatakan album ini mewakili keinginan J-Hope yang berani untuk memecahkan batasan dan bertumbuh menjadi lebih jauh.

Disebutkan pula kedua single utama tersebut mewakili pesan utama dari album yang memiliki konsistensi genre dan alur cerita dari awal hingga akhir.

Lagu More memiliki genre hip-hop lawas, yang menggabungkan ketukan drum yang kuat dan suara gitar. J-Hope sendiri menyatakan dia menginginkan sesuatu yang lebih pada lagu yang sarat dengan nuansa gelap, intens, dan edgy.

Kemudian lagu Arson bercerita tentang diri J-Hope yang menemukan dunia yang lebih keras setelah berhasil keluar dari batas atau semacam kotak. Lagu ini menggambarkan perjuangan J-Hope saat ia dihadapkan di persimpangan jalan karier.

Album ini akan diunggah di layanan musik pada Jumat (15/7) dan tersedia dalam format Weverse Album, bukan album fisik lengkap, pada 29 Juli.

Album Weverse adalah album digital yang dapat diputar setelah mengunduh aplikasi memindai kode QR. (Ant/OL-1)