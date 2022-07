Succession Raih 25 Nominasi Penghargaan Emmy

SERIAL HBO Succession meraih penghargaan Emmy terbanyak tahun ini dengan meraih 25 nominasi. Sementara itu, Squid Game mencetak sejarah dengan menjadi serial non-bahasa Inggris pertama yang meraih nominasi.

Succesion, yang berkisah mengenai keluarga kaya dan berkuasa yang mewarisi kerajaan media, memimpin nominasi untuk kategori drama sementara Ted Lasso dan The White Lotus memimpin kategori komedi dan serial terbatas dengan masing-masing 20 nominasi.

Dua serial komedi lainnya, Hacks dan Only Murders in the Building, sama-sama meraih 17 nominasi di ajang Emmy Awards ke-74, yang akan dibagikan pada 12 September mendatang.

Baca juga: Courtney Love Yakin Cobain Bangga Rape Me Jadi Soundtrack Succession

Succesion akan bersaing di kategori serial drama terbaik dengan Squid Game, serial Korea Selatan yang berkisah mengenai warga marhginal yang bersaing memperebutkan hadiah uang dengan memainkan permainan anak-anak dengan taruhan nyawa. Squid Game adalah serial Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa.

Squid Game juga meraih sejumlah nominasi lainnya, termasuk untuk kategroi aktor terbaik untuk Lee Jung-jae.

Serial itu berharap bisa mengikuti langkah film Parasite, yang mencetak sejarha dengan menjadi film non-Bahasa Inggris pertama yang memenangkan penghargaan film terbaik di ajang Piala Oscar 2020.

Serial lain yang meraih nominasi untuk kategori drama terbaik adalah Euphoria, Ozark, Better Call Saul, dan Stranger Things. (AFP/OL-1)