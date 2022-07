BTS dan Seventeen Dapat Sertifikasi Dobel Platinum di Jepang

GRUP K-Pop BTS dan Seventeen berhasil meraih sertifikasi dobel platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Jepang (Recording Industry Association of Japan/RIAJ), sebagaimana dikutip dari Soompi pada Minggu.



Diketahui bahwa menurut asosiasi tersebut, sebuah karya akan mendapatkan sertifikasi gold jika telah mengirim 100 ribu unit sedangkan platinum 250 ribu unit.

Album "Proof" milik BTS meraih dobel platinum setelah mengirim lebih dari 500 ribu kopi di Jepang pada bulan pertama perilisannya.



Begitu juga dengan album studio terbaru Seventeen berjudul "Face the Sun" yang telah terkirim lebih dari 500 ribu kopi. Pencapaian tersebut menandai kali pertama bagi Seventeen meraih dobel platinum di Jepang melalui album studio.



Diketahui bahwa karya-karya Seventeen sebelumnya yang meraih dobel platinum adalah single Jepang berjudul "Fallin' Flower" dan "Not Alone".



Selain BTS dan Seventeen, Stray Kids juga meraih sertifikasi. Grup tersebut meraih sertifikasi gold lewat mini album Jepang bertajuk "Circus".