Pentagon Hingga BTOB siap Tampil di Chothafest 2022, Tiket Dijual Mulai Besok

PENTAGON, BTOB, Gaho, dan Kave siap tampil di Chothafest 2022 yang akan berlangsung pada 27 Agustus mendatang di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta.



Chothafest adalah festival musik dan makanan yang akan diadakan setiap tahun di Indonesia guna memanjakan para penggemar K-Pop. Tahun ini menjadi tahun pertama penyelenggaraan festival tersebut.



"Dalam bahasa Korea, Chotha, memiliki arti ‘baik’. Dengan semangat ini kami ingin membawa dan menyebarkan hal-hal baik dan energi positif setelah kita sama-sama berjuang di masa pandemi selama lebih dari dua tahun," kata Glenn Parengkuan, Head of Promotion GudHype selaku promotor acara, di Jakarta, Rabu (6/7).

Baca juga: Falcon Script Hunt 2022 Bertema Cerita Cita Cinta Dibuka untuk Umum



"Kami rasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengawali babak baru yang lebih baik dengan semangat optimis," lanjutnya.



GudHype akan membuka sesi penjualan tiket pre-sale dengan harga khusus, yang hanya diberikan untuk Member Melody dan Universe. Penjualan tiket pre-sale dilakukan secara eksklusif di sosial media fanbase, dan hanya dijual secara terbatas selama dua hari yaitu 7-8 Juli 2022.



Sedangkan tiket reguler akan dijual mulai 9 Juli 2022 melalui official ticketing partner seharga Rp1.350.000-Rp 2.750.000. Informasi terbaru akan selalu di-update melalui akun Instagram @gudhype.



Untuk kapasitas, Chothafest hanya akan menjual 4 ribu tiket. Selain itu, GudHype juga mengatakan mereka menyediakan tempat khusus untuk penonton disabilitas dan akan membantu mereka keluar masuk venue.



Karena masih di tengah pandemi COVID-19, Chothafest 2022 akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.



Sebelum memasuki area Chothafest 2022, penonton akan terlebih dahulu melewati beberapa tahap pemeriksaan, seperti pengecekan suhu badan yang tidak boleh melebihi 37,3 derajat celcius, skrining di area masuk dengan aplikasi PeduliLindungi, dan wajib telah vaksin lengkap (dosis 2) serta booster.



Pentagon dan BTOB adalah boy band multi-nasional Korea Selatan besutan Cube Entertainment. Pentagon terdiri dari sembilan anggota yakni Jinho, Hui, Hongseok, Shinwon, Yeo One, Yan An, Yuto, Kino dan Wooseok, sedangkan BTOB memiliki 6 anggota yakni Seo Eun kwang, Lee Min-hyuk, Lee Chang-sub, Im Hyun-sik, Peniel Shin dan Yook Sung-jae.



Sementara itu, Kang Dae-ho alias Gaho adalah penyanyi, penulis lagu dan produser di bawah Planetarium Records, sedangkan Kave merupakan bandrock asal Korea Selatan yang debut pada 2020 lewat lagu "How You Like That".



Sayangnya, di Chothafest 2022, Yan An Pentagon dan Yook Sung-jae BTOB terpaksa absen. Yan An diketahui sedang berada di China sementara Sung-jae sibuk syuting drama. (Ant/OL-6)