Cha Eun-woo Ditawari Main Film K-Pop: Lost in America

PENYANYI sekaligus aktor Cha Eun-woo sedang mempertimbangkan untuk bermain di film K-Pop: Lost in America, yang akan digarap bersama oleh produser Korea dan Hollywood.

"Cha Eun-woo sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan film dan berperan sebagai anggota grup K-Pop," kata agensi Fantagio dikutip dari The Korea Times, Selasa (5/7).

Agensi itu melanjutkan, keputusan Cha Eun-woo akan dikonfirmasi setelah penjadwalan dan rincian kontrak ditetapkan.

K-Pop: Lost in America menceritakan tentang grup K-Pop yang secara tidak sengaja mendarat di Texas dua hari sebelum penampilan debut global mereka di New York. Tanpa uang, mereka berjuang bersama untuk sampai ke New York.

Aktor Amerika Serikat Rebel Wilson dan Charles Melton juga dikabarkan akan hadir di film tersebut, menurut laporan Deadline.

Film tersebut telah menarik banyak perhatian sejak garis besar produksi diumumkan tahun lalu.

Pasalnya, film tersebut akan diproduksi oleh produser Hollywood Lynda Obst dan Wakil Ketua CJ Entertainment Miky Lee, serta disutradarai oleh Yoon Je-kyoon yang sebelumnya menggarap Ode to My Father (2014).

Sementara Cha Eun-woo, yang merupakan anggota grup ASTRO, telah banyak menampilkan kemampuan beraktingnya seperti di film My Brilliant Life (2014), serta drama My ID is Gangnam Beauty (2018), Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019), dan True Beauty (2020-2021). (Ant/OL-1)