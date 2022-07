J-Hope Puncaki Tangga Lagu iTunes di 84 Negara

RAPPER dari grup K-Pop BTS, J-Hope, menduduki puncak tangga lagu iTunes di 84 negara lewat single solo pertamanya More.

Dirilis pada Jumat (1/7), single tersebut menempati peringkat nomor satu di tangga lagu iTunes Top Songs di Amerika Serikat, Kanada, Spanyol, Prancis, dan negara-negara lainnya, sebagaimana dilaporkan Yonhap, Minggu (3/7).

Sementara itu, video musik More, yang diunggah di YouTube telah mencapai 10 juta penayangan dalam waktu sekitar 10 jam setelah rilis.

More adalah lagu hip-hop yang menggabungkan ketukan drum yang kuat dengan suara gitar. Lagu tersebut akan dimasukkan ke dalam album solo J-Hope yang akan datang bertajuk Jack in the Box, yang dijadwalkan rilis pada 15 Juli.

J-Hope merupakan anggota BTS pertama yang melakukan debut solo sejak grup tersebut mengumumkan hiatus dari kegiatan sebagai grup. Hal itu dilakukan agar para anggota BTS dapat fokus dengan proyek individu masing-masing. (Ant/OL-1)