Emotional Oranges Rilis Lagu Make Me Wanna

DUO R&B Los Angeles misterius, Emotional Oranges, kembali meramaikan kancah musik global lewat lagu terbaru mereka, Make Me Wanna.

Lagu terbaru Emotional Oranges itu menjadi single pertama dari proyek mendatang mereka, The Juice Vol III. Make Me Wanna sekaligus menjadi lagu comeback Emotional Oranges yang telah sukses mengumpulkan jutaan stream dan dibanjiri pujian dari berbagai belahan dunia setelah kesuksesan 3 proyek musik mereka, The Juice Vol. I, Vol. II, dan The Juicebox.

Menampilkan Dante Jones dari THEY di bagian music production, Make Me Wanna menampilkan chemistry unik antara kedua personel Emotional Oranges, A & V, di atas beat khas Emotional Oranges yang kental dengan nuansa R&B.

Baca juga: Eternal Atrophy, EP Terbaru Aquila Young

Mengenai lagu terbaru mereka, Emotional Oranges mengatakan, "Kami pertama kali memberikan cuplikan lagu ini di awal masa pandemi dan para fans kami menyukainya. Butuh waktu yang cukup lama untuk akhirnya kami mulai mengerjakan proyek terbaru ini, The Juice: Vol. III, namun lagu ini menjadi pembuka yang pas. Kami memproduseri lagu ini dengan Dance dari THEY. Kami pada saat itu sedang mendengarkan banyak lagu-lagu Missy (Elliott), Timbaland, dan ingin membuat sebuah lagu dengan bounce yang mirip. Dengan banyaknya opsi di dunia ini, lagu ini bercerita tentang pergulatan kita dengan banyak keinginan kita namun pada akhirnya kita tetap menjadi diri sendiri."

Telah berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama termasuk Vince Staples, Big Piig, Kiana Lede, Chiiild, dan sebagainya, Emotional Oranges berhasil menarik perhatian para pencinta musik global lewat single perdana mereka Motion.

Sejak itu, sederet prestasi telah mereka capai — musik mereka difitur di Love Island dan Gossip Girl, tiket tur Amerika Serikat dan Eropa mereka habis terjual, dan mereka sukses membangun sebuah fanbase global. Saat ini Indonesia masuk ke Top 10 Streaming Market Emotional Oranges bersama Filipina, India, dan Malaysia.

Sangat sedikit informasi yang tersedia di luar sana terkait duo R&B/Pop yang berbasis di LA ini. Namun banyak yang berspekulasi bahwa Emotional Oranges lahir saat pelatih vokal Adele dan engineer Drake bertemu di sebuah bar saat batmizah pada 2017.

A+V disebut oleh para kritikus dan pencinta musik sebagai sebuah duo musik yang eksperimental dan futuristik. Sound mereka didaulat sebagai manifestasi sempurna dari perpaduan berbagai genre yaitu R&B alternatif, soul, dan funk.

Mereka turut dihujani pujian dari berbagai publikasi ternama termasuk Complex, Fader, Paper, VICE, Highsnobiety hingga Hypebeast, BBC1, MTV dan sebagainya. Uniknya, keduanya masuk ke daftar musisi baru yang menjanjikan tanpa menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya.

Dua album mereka sebelumnya The Juice Vol. I dan Vol. II telah berhasil mengumpulkan lebih dari 263 juta stream secara global.

Pada 2021 Emotional Oranges merilis mixtape kolaborasi pertama mereka, The Juicebox, yang menghadirkan Vince Staples, Channel Tres, Kiana Ledé, Becky G dan sebagainya.

Saat ini, Emotional Oranges sedang bekerja sama dengan banyak ahli botani dunia untuk menciptakan jeruk versi mereka sendiri. Selain itu mereka juga berinvestasi di bidang properti untuk memanen berbagai macam spesies jeruk.

Tahun 2022 menjadi momen keduanya memegang teguh semangat kebebasan dan Make Me Wanna menjadi karya pertama mereka sebagai musisi independen yang dirilis lewat Avant Garden. (RO/OL-1)