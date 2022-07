Bicep Rilis Single Meli (II)

DUO elektronik Inggris Bicep merilis single Meli (II), lagu 4x4 yang menjadi highlight penampilan live mereka akhir-akhir ini termasuk saat mereka menutup panggung West Holts di Festival Musik Glastonbury, akhir pekan lalu, yang BBC deskripsikan sebagai penampilan yang "mengukuhkan nama mereka sebagai salah satu musisi terbesar di ranah musik dance Inggris Raya".

"Meli (I) adalah lagu tanpa beat di album Isles Deluxe," ujar Bicep. "Sejujurnya, kami dulu tidak dapat membuat versi dengan drum di studio selama pandemi, ada banyak versi demo yang gagal selama kami mengerjakan album Isles dan rasanya tidak akan pernah selesai. Namun kami tahu ada ruang untuk versi terbaru ini, makanya kami menamakan lagu aslinya Meli (I). Lagu Meli (II) dibuat secara perlahan saat kami menjalani tur. Tiap pekan, kami mengubah bagian drumnya sedikit-sedikit. Struktur dan lagunya secara keseluruhan dapat dicerna oleh semua yang mendengarnya. Proses pembuatan lagu ini sangat menyenangkan dan rasanya sangat organik."

Lagu tersebut dimainkan selama satu tahun terakhir seraya Bicep kembali tampil secara live di banyak festival dan tempat di berbagai belahan dunia.

Sebanyak 1 juta orang telah menonton mereka selama 2022 termasuk di festival-festival ternama dunia seperti Glastonbury dan Primavera, serta di tur Inggris Raya mereka yang habis terjual termasuk tiga penampilan di O2 Academy Brixton di London.

Album Isles dirilis pada Januari 2021 lalu dan dihujani pujian dari kritikus musik dan para pencinta musik — disebut sebagai "a tour de force of neon euphoria," oleh Resident Advisor dan "one of the defining dance music albums of 2021" oleh Mixmag.

Album tersebut debut di nomor #2 chart UK Official Albums dan di nomor #1 chart UK Official Vinyl Albums, serta sukses membawa Bicep sebagai nominator BRIT Awards 2021 untuk kategori Best British Group dan Breakthrough Act. (RO/OL-1)