Johnny Depp akan Lakukan Tur Konser Bareng Hollywood Vampires

JOHNNY Depp bersiap menuju ke Eropa untuk tur luar negeri bersama band-nya, Hollywood Vampires, yang mencakup tokoh-tokoh rock seperti Joe Perry, Alice Cooper, dan Tommy Henriksen.

Dikutip dari Variety, Jumat (24/6), grup musik itu sebelumnya telah membatalkan tur pada Maret karena hambatan terkait pandemi.

"Kami terus berusaha mewujudkannya (tur konser), tapi sayangnya karena ketidakpastian pembatasan perjalanan covid-19, hal tersebut menjadi tidak mungkin," tulis mereka dalam sebuah pernyataan saat itu.

Sekarang, grup tersebut berencana bersatu kembali dengan penggemar di Jerman dan Luksemburg untuk enam pertunjukan yang dijadwalkan, termasuk di Rudolf Weber Arena di Oberhausen, Jerman.

Adapun pertunjukan terakhir mereka akan diadakan pada 30 Juni di Zitadelle di Mainz, Jerman.

Depp telah tampil bersama Jeff Beck sebagai tamu di acara langsungnya - yang menjadi berita utama ketika aktor tersebut melakukan perjalanan ke Eropa untuk mulai tampil dengan gitaris legendaris sesaat sebelum putusan persidangannya dalam gugatan terhadap mantan istrinya Amber Heard.

Sejak saat itu, Depp bergabung dengan Beck lagi untuk serangkaian pertunjukan di Eropa hingga tur tersebut berakhir pada 25 Juli di Paris.

Beck dan Depp juga berkolaborasi dalam album baru, 18. Mereka merilis proyek bersama pada 15 Juli dengan single pertama This Is A Song For Miss Hedy Lamarr, yang telah dirilis.

Lagu yang ditulis oleh Depp tersebut memberi penghormatan kepada aktris film Amerika Hedy Lamarr (yang meninggal pada 2000 di usia 85). Ini adalah salah satu dari dua lagu yang ditulis oleh Depp untuk proyek tersebut, yang lainnya adalah Sad Motherfuckin Parade.

Trek asli yang ditulis Depp adalah outlier dari 18, sebuah album yang terdiri dari lagu-lagu cover, beberapa dinyanyikan oleh Depp, beberapa dalam bentuk instrumental penuh.

Dalam sebuah pernyataan, Beck mengatakan bahwa dia 'terpesona' dengan Depp ketika dia pertama kali membagikan lagu Hedy Lamarr, tiga tahun lalu.

";Lagu itu adalah salah satu alasan saya memintanya (Depp) membuat album bersama saya," kata Beck. (Ant/OL-1)