Stiller kepada Zelensky: Anda Adalah Pahlawanku

BINTANG Hollywood Ben Stiller bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Senin (20/6). Stiller kemudian melontarkan pujian kepada Zelensky atas kesuksesannya menggalang dukungan dunia saat Ukraina diinvasi oleh Rusia.

"Ini adalah kehormatan bagi saya. Anda adalah pahlawanku," ujra Stiller, dalam status duta PBB saat bertemu Zelensky di Hari Pengungsi Sedunia.

"Apa yang telah Anda lakukan, cara Anda menggalang dukungan di negara Anda dan di dunia, benar-benar menginspiasi," ujar aktor berusia 55 tahun itu.

Foto pertemuan antara keduanya dirilis oleh kantor kepresiden Ukraina.

Sebelum bertemu Zelensky, Stiller berkunjung ke kawasan Irpin di Kiev, lokasi pertempuran sengit di awal invasi dan lokasi terdekat pasukan Rusia mencapai ibu kota Ukraina sejak mereka melakukan invasi pada Februari lalu.

"Saya rasa sulit untuk mengerti apa yang terjadi di sini kecuali Anda datang langsung," kata Stiller.

"Saya berada di Irpin, pagi ini, dan tingkat kehancurannya lebih hebat ketimbang yang Anda lihat di media sosial atau televisi. Hal itu semakin terasa saat Anda berbicara dengan warga yang ada," lanjutnya.

Zelensky kemudian berterima kasih kepada Stiller karena berkunjung ke Ukraina dan menegaskan sangat penting baginya untuk terus mengingatkan warga dunia mengenai apa yang terjadi di Ukraina.

"Sangat penting memastikan orang-orang tidak lupa. Rasanya tidak menarik berbicara mengenai perang setiap hari. Namun, bagi kami, itu sangat penting," ungkap Zelensky.

Keduanya kemudian saling memuji karier masing-masing sebagai aktor komedi.

"Anda memiliki karier akting yang luar biasa," ujar Stiller, yang terkenal lewat perannya di Meet the Parents dan Night at the Museum, kepada Zelensky.

"Tidak seluar biasa Anda," timpal Zelensky.

Sebelum terpilih sebagai presiden pada 2019, Zelensky terkenal lewat perannya dalam serial Servant of the People. Dalam serial komedi itu, Zelensky berperan sebagai guru yang secara mengejutkan terpilih sebagai presiden Ukraina. (AFP/OL-1)