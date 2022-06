Drama Korea Jinxed at First Sajikan Misteri Keberuntungan

BINTANG drama korea Mr.Queen dan River Where the Moon Rises, Na In Woo,akhirnya kembali dalam drama terbaru berjudul Jinxed at First.

Na In Woo, yang beradu akting dengan Seohyun, akan menawarkan kisah misteri keberuntungan dengan taburan romansa.

Dalam drama Korea ini, Na In Woo berperan sebagai karakter bernama Gong Soo Kwang, yang kerap bernasib buruk. Saking seringnya mendapatkan nasib buruk bertubi- tubi, Gong Soo Kwang sebenarnya sudah menerima kondisinya itu dengan ikhlas.

Baca juga: Ini Lima Konflik yang ada di Drama Korea From Now On, Showtime!

Namun, ternyata setelah bertemu Lee Seul Bi, yang diperankan Seohyun, nasib Gong Soo Kwang berubah menjadi lebih baik.

Berikut beberapa fakta menarik dari drama korea Jinxed at First dari siaran pers Viu, dikutip Senin (20/6).

Cerita menarik tentang keberuntungan

Apakah mungkin ada orang yang hidupnya mengalami ketidakberuntungan terus menerus? Sayangnya, Gong Soo Kwang (diperankan oleh Na In Woo) mengalami berbagai kejadian malang karena hal yang sulit dijelaskan secara ilmiah.

Bahkan Gong Soo Kwang dianggap sebagai ikon nasib buruk menurut orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, terdapat Lee Seul Bi (diperankan oleh Seohyun) yang dapat melihat masa depan orang lain.

Apakah perubahan besar akan terjadi dengan Gong Soo Kwang setelah ia bertemu Lee Seul Bi? Misteri inilah yang akan membuat alur cerita Jinxed at First menjadi lebih seru.

Chemistry antara Seohyun dan Na In Woo yang dinantikan

Perbedaan nasib antara Lee Seul Bi dan Gong Soo Kwang membuat jalan cerita penuh kejutan. Lee Seul Bi bahkan mengatakan akan menjadikan Gong Soo Kwang sebagai pria yang beruntung.

Dan sejak Gong Soo Kwang menyelamatkan Lee Seul Bi dari kejaran pria-pria misterius, perempuan itu berada di dekat Gong Soo Kwang.

Dalam beberapa kesempatan, mereka akan makan bersama dan Lee Seul Bi dibonceng dengan sepeda oleh Gong Soo Kwang.

Lee Seul Bi nampak menikmati setiap momen bersama Gong Soo Kwang. Seperti apakah hubungan asmara yang akan dijalin oleh keduanya?

Kehadiran karakter pendukung yang meramaikan alur cerita

Alur cerita dalam Jinxed at First akan semakin seru dengan kehadiran para karakter pendukungnya.

Di Pasar Seodong, tempat Gong Soo Kwang bekerja, ada Kang Ho Jae (Kim Jung Tae), suami dari salah satu pemilik usaha di Pasar Seodong.

Sifat Kang Ho Jae berbanding terbalik dengan istrinya yang pekerja keras. Kang Ho Jae lebih suka bermalas-malasan sambil memimpikan suatu hari nanti ia akan mendapatkan keberuntungan.

Lalu ada juga, Hong Seok Ki (Hong Seok Chon) yang dianggap sebagai selebriti di Pasar Seodong.

Hong Seok Ki adalah penjual pakaian perempuan di pasar tersebut dan nantinya Hong Seok Ki akan memiliki banyak interaksi seru dengan Gong Soo Kwang serta Lee Seul Bi (Seohyun).

Selain orang-orang di Pasar Seodong, ada juga Sekretaris Jung Hyun Tae (Lee Hoon). Pria ini menjadi kunci kejadian malang yang menimpa ibu Lee Seul Bi, Mi Soo (Yoon Ji Hye), dengan Seon Sam Joong (Jun Kwang Ryul) 20 tahun lalu.

Sekretaris Jung baru saja bebas dari penjara setelah mendekam selama 20 tahun. Ia bertekad membalaskan dendamnya pada Seon Sam Joong melalui Gong Soo Kwang.

Kasus apa yang menyebabkan Sekretaris Jung berada di penjara? Lalu apa hubungannya dengan Gong Soo Kwang dan Sekretaris Jung yang ingin balas dendam?

Peran Ki Do Hoon yang mencuri perhatian

Ki Do Hoon juga akan tampil di drama ini dan berperan sebagai Seon Min Joon teman dari Gong Soo Kwang. Meski keduanya diceritakan sebagai teman dekat, terdapat suatu peristiwa yang menyebabkan perpecahan di antara mereka.

Penonton akan dihadapkan dengan hubungan yang rumit antara dua sahabat ini, karena kisah mereka membuat alur cerita menjadi lebih menarik.

Drama Jinxed at First merupakan drama pertama Ki Do Hoon di 2022.

Sebelum berkarier sebagai aktor, Ki Do Hoon merupakan model di bawah naungan agensi Esteem.

Sejak 2015, Ki Do Hoon memulai kariernya sebagai aktor. Bakatnya semakin dikenali publik ketika ia berperan sebagai Park Hyo Sin dalam drama Once Again.

Untuk masyarakat Tanah Air yang tertarik, Anda dapat menyaksikan Jinxed at First, setiap Rabu dan Kamis di Viu. (Ant/OL-1)