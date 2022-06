Derai Rilis Single In My Blood

DUO Ica Deriza dan Ramli Nurhappi (Rai), yang tergabung dalam grup Derai, menghadirkan single berbahasa Inggris bertajuk In My Blood menandai jalan karier mereka setelah bergabung dengan label Warner Music Indonesia.

In My Blood dihadirkan untuk mengekspresikan kerinduan mendalam, harapan dan cinta yang begitu besar pada seseorang.

"Penulisan lagu ini terinspirasi dari bentuk representasi setiap orang dalam menyampaikan perasaannya melalui bahasa cinta (love language) yang memiliki beberapa elemen. Ini adalah single yang mewakili elemen quality time dan physical touch," ujar Ica, salah satu anggota Derai dalam siaran persnya, dikutip Senin (20/8).

Meski berasal dari kota kecil yaitu Sukabumi, Derai berhasil mengemas karyanya dengan nuansa modern kekinian.

Ketika pertama didengar musik yang dibawakan duo ini memiliki kesan ala Anak Jaksel, terlebih dengan nuansa elektro yang disisipkan di karya mereka.

Anka Diov dipilih sebagai produser dan Kamga sebagai vocal director. Penulisan lagu ini dilakukan selama dua hari secara langsung oleh Ica dan Rai.

Official visualizer single In My Blood dirilis bersamaan dengan rilisnya lagu dan dapat ditonton di kanal Youtube Derai. Visualizernya memiliki dominasi warna ungu dengan menampilkan kedua personelnya.

"Pada lagunya, quality time dan physical touch direpresentasikan dengan warna deep purple. Deep purple menjadi salah satu colour of love yang merepresentasikan devotion and bonding and the ability to commit to another. Dengan demikian, warna tersebut mewakilkan salah satu pilar dari bahasa cinta (love language),"kata Rai.

Derai berharap, single terbaru mereka dapat diterima dengan hangat. Mereka juga berharap unsur kelokalan mereka menjadi nilai tambah bagi pendengar musik di Indonesia.

"Semoga bisa mewakili pesan dan perasaan dari setiap pendengarnya. Dan harapnya dari lagu ini Derai diharapkan dapat dikenal lebih luas di Indonesia hingga mancanegara." pungkas mereka. (Ant/OL-1)