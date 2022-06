Shye Rilis Single dan Video Klip Mirror

PENYANYI, penulis lagu, dan produser asal Singapura, Shye, merilis single dan video klip terbaru berjudul Mirror, sebuah lagu yang hangat dan jujur tentang mempercayai diri kita sendiri ketika sedang melalui hari-hari yang sulit.

Shye berbagi, "Aku rasa sebagian besar dari kita pasti pernah berjuang menghadapi sesuatu dan merasa kita tidak mengetahui di mana kita berada. Aku telah belajar bahwa tidak apa-apa mengambil waktu untuk bisa sembuh, dan untuk akhirnya bisa mengenali diriku lagi di cermin. Aku harap lagu ini dapat membantu perjalanan seseorang dan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian."

Produksi musik untuk lagu Mirror terinspirasi oleh single Shye sebelumnya How R U Sleeping dari mini albumnya Hello TRINITY, yang terinspirasi oleh "momen-momen ketika aku merasa cemas dan tidak bisa tidur."

Mirror menceritakan narasi lembut tentang proses berpikir seseorang saat melalui masa sulit – Shye menjelaskan, "Lagu ini mendorongku untuk mengingat hal-hal yang paling penting dalam hidup."

Sejak memenangkan Vans Musicians Wanted pada 2018, di umurnya yang baru menginjak 16 tahun, Shye telah mengarungi skena musik dan mengambil perhatian para penggemar musik seraya memenangkan berbagai penghargaan selama perjalanannya.

Mulai dari memenangkan Best Song to Unwind to di Youth Music Awards 2019, hingga memenangkan kategori Album of the Year dari Youth Music Awards 2021 untuk album perdananya Days to Morning Glory, yang juga masuk ke daftar The Best 25 Asian albums of 2020 dari NME.

Baru-baru ini, Shye juga memenangkan kategori Best New Artiste di ajang Freshmusic Awards dan Best New Artist (Asia) di gelaran Bandlab NME 2022 Awards, KKBOX Rising Star 2022 Award, dan mendapatkan nominasi Best Asian Creative Artist di 12th Golden Indie Music Awards.

Meski pandemi membatasinya untuk bergerak bebas, Shye telah tampil di sejumlah acara ternama, salah satunya TedxSingaporeWomen, Mediacorp Let's Celebrate 2021 (bersama Jason Derulo, Benee, Conan Gray, Jeremy Zucker), dan di sejumlah festival regional seperti Urbanscapes, Bangkok Music City dan Baybeats, serta menjadi musisi pembuka untuk Clairo, SALES and Superorganism.

Musik Shye telah diputar di sejumlah stasiun radio ternama di Singapura dan Indonesia termasuk 98.7FM (SG), KISS 92 (SG), POWER 98 (SG), Asia Pop 40, Volare Radio Pontianak (ID), dan Gajah Mada FM (ID).

Ia telah difitur di berbagai publikasi ternama di antaranya GADIS, Rolling Stone India, Mothership, FEMALE Magazine, MTV Asia, NME Asia, Buro Singapore, Esquire Singapore, Manila Bulletin, dan MSN Philippines.

Shye juga menjadi cover dari majalah FEMALE magazine edisi bulan Juni serta cover majalah NYLON Singapore edisi Desember 2021. (RO/OL-1)