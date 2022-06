Rei Brown Bagikan Pengakuan Jujur Lewat Single White Honda

MUSISI Jepang yang berbasis di New York, Rei Brown, merilis single baru berjudul White Honda, bersama musisi Filipina-Amerika Lecx Stacy. White Honda menjadi single ketiga dari album perdana yang sangat dinanti-nantikan, Xeno, yang siap dirilis pada 8 Juli 2022 mendatang.

White Honda (feat. Lexc Stacy) membawa keduanya ke sebuah tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri saat berjuang untuk mengungkapkan perasaan kepada orang yang mereka sukai.

Di awal lagu, Brown masuk ke inti lagu dan menyanyikan, "Just wanna let you know I'm trying / That I've been struggling to find it in me / To tell you that you got me flying / You set a different kind of fire in me." Pernyataan itu dengan tepat menangkap kegugupan yang dirasakan ketika kita sedang mengungkapkan perasaan pada orang baru yang kita cintai.

Lagu itu memperluas dunia sinematik yang telah dibangun Brown dengan rilisan-rilisan terbarunya.

Lecx Stacey, yang juga mengambil bagian dalam kreasi dunia ini berbagi, "Lagu ini terasa istimewa. Ini adalah sebuah pengalaman khusus, menciptakan dunia dengan Rei saat berada di tempat yang berbeda dan hanya berkomunikasi satu sama lain secara virtual."

Brown sangat menyukai lagu itu setiap kali ia mendengarnya dan menikmati proses pembuatannya.

"Sangat menyenangkan membuat lagu ini dengan Lecx. Aku menyukai dan menghormati semua yang ia buat dan kami dapat memasukkan begitu banyak dari diri kami ke dalam lagu ini. Aku suka bagaimana kami dapat menceritakan kisah yang sangat halus tentang kejujuran dan kerentanan ini, melalui sebuah lagu yang sangat keras. Aku masih menggelengkan kepala setiap kali mendengar lagu ini," ungkapnya.

White Honda merupakan lanjutan dari lagu astral tentang cinta jarak jauh yang dirilis sebelumnya, Thinking Bout You, yang menampilkan teman lama Brown, Joji.

Lagu bernuansa sci-fi itu mengundang pendengarnya ke tempat yang aman di mana mereka dapat bebas menjadi diri sendiri dan menemukan diri sendiri di dunia di mana mereka mungkin tidak selalu merasa diterima.

Thinking Bout You melanjutkan single Brown sebelumnya, Could I Be Somebody, yang dilengkapi dengan video klip misterius bertema sci-fi yang dreamy.

Synth-ballad yang mengeksplorasi tentang cinta muda dan identitas queer ini menjadi fondasi dari karya-karya rei yang akan datang.

Sejak dirilis, lagu ini telah meraih dukungan dari berbagai stasiun radio ternama di Asia Tenggara seperti 987 (Singapore), Fly FM (Malaysia), 99.5 Play FM (Philippines), Trax FM (Indonesia), dan masuk dalam playlist New Music Friday Spotify di 8 negara. Selain itu Brown juga terpilih menjadi cover artist playlist Good Morning Indie di JOOX Indonesia.

Album Brown mendatang, Xeno, adalah eksplorasi jujur akan identitas queer dari rei yang dibungkus dengan nuansa fiksi ilmiah yang sinematik lewat 15 lagu.

Di dunia inilah Brown dapat memahami siapa dirinya sebenarnya, sambil mengajak para pendengarnya untuk masuk ke dunianya. Brown berbagi bagaimana judul album ini terinspirasi dari pengalamannya akan xenophobia yang ia rasakan sepanjang hidupnya.

Ia mengklaim bahwa perbedaan merupakan sesuatu yang harusnya bisa dibanggakan dan dirayakan, dan bukannya sesuatu yang memalukan dan disembunyikan.

Tentang judul album ini, Brown bercerita, "Aku rasa istilah Xeno sangat penting, itu sebabnya aku menamai album ini Xeno. Begitulah caraku berhubungan dengan dunia selama sebagian besar hidupku — sebagai orang asing . Lagu-lagu ini berbicara tentang metafora di mana saya merasa seperti alien."

Brown mendorong pendengar untuk membawa makna dan perspektif mereka sendiri kedalam Xeno. "Aku pikir setiap orang dapat membuat Xeno sebagai apa pun yang mereka inginkan, atau sebagai pengalaman yang dapat dimengerti banyak orang dengan cara mereka masing-masing."

Setelah tumbuh besar di Kobe, Jepang, Brown pindah ke Boston pada 2011 untuk mempelajari songwriting di Berklee College of Music. Setelah lulus dan pindah ke New York, ia merilis banyak lagu di Soundcloud sebelum akhirnya merilis EP perdananya Raybaboon, yang kemudian dilanjutkan dengan sejumlah single dan EP yang sukses mengumpulkan lebih dari 100 juta stream secara global hingga hari ini.

Dari sana, Brown menjalani tur perdananya lewat 'Majestic Casual: World Tour' di Amerika Utara pada 2018, dan tahun berikutnya, bergabung dengan Joji di gelaran 'BALLADS1 Tour'.

Tahun 2020 menjadi tahun di mana Brown menelurkan empat single yang sukses, salah satunya Islands, yang ditayangkan dimainkan pertama kali oleh Zane Lowe, dan video klip Honest, yang ditayangkan perdana oleh NYLON.

Di tahun yang sama, Brown diajak Joji berkolaborasi untuk album 2020-nya, Nectar, dan tampil dalam single Normal People. (RO/OL-1)