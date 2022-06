Lagu Lawas Kate Bush Kembali Populer Berkat Stranger Things

LAGU berjudul "Running Up That Hill" dari Kate Bush yang pernah menjadi hit pada tahun 1980-an kini kembali populer di Inggris berkat kemunculannya dalam serial “Stranger Things” di Netflix.



Pada Jumat (17/6) waktu setempat, lagu yang dirilis pada 1985 itu menduduki puncak tangga lagu Inggris. Lagu ini menemukan basis penggemar baru di antara generasi muda masa kini setelah menjadi soundtrack musim terbaru “Stranger Things” yang mengambil latar waktu era 1980-an di kota fiksi Hawkins.

Lagu dari album "Hounds of Love" juga telah menunjukkan peforma baik di tangga musik di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, sejak volume pertama "Stranger Things" musim keempat ditayangkan perdana di Netflix pada akhir Mei.



Bush terkenal pada tahun 1978 dengan debut single "Wuthering Heights". Ketika mengetahui lagunya kembali populer di masa sekarang, ia merespon dengan mengaku bahwa dirinya merupakan penggemar serial fiksi sains yang dibuat oleh Matt and Ross Duffer atau lebih dikenal sebagai Duffer bersaudara.



“Sangat menyentuh bahwa lagu itu diterima dengan sangat hangat, terutama karena didorong oleh para penggemar muda yang menyukai serial TV itu. Saya sangat senang Duffer bersaudara mendapatkan umpan balik positif untuk karya baru mereka. Mereka pantas mendapatkannya,” kata Bush dalam sebuah pernyataan pada awal bulan ini, dikutip dari Reuters pada Minggu.



Official Charts Company mengatakan Bush telah mencapai tiga rekor Official Chart sepanjang masa pada Jumat (17/6), menjadikan "Running Up That Hill" sebagai lagu lawas terlama (rentang waktu 37 tahun) untuk sebuah single yang mencapai di peringkat pertama Official Singles Chart serta artis perempuan tertua yang mencetak peringkat satu di tangga lagu itu.



Empat puluh empat tahun sejak Bush terakhir kali menguasai peringkat pertama di tangga lagu dengan single "Wuthering Heights", Bush sekarang juga memegang rekor jarak terlama antara single peringkat satunya dalam sejarah Official Chart.



“Cara generasi baru penggemar musik telah membawa lagu klasiknya ke hati mereka benar-benar memperkuat posisi Kate sebagai yang hebat sepanjang masa, jika memang itu yang diperlukan,” kata Chief Executive Official Charts Company Martin Talbot dalam sebuah pernyataan. (Ant/OL-6)