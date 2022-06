12 Juli 2022, Super Junior Bakal Comeback dengan Album Baru

SUPER Junior mengumumkan bahwa mereka akan comeback Juli 2022 dengan sebuah album penuh bertajuk "The Road: Keep on Going".



Label SJ menyebutkan akan ada lima lagu yang terdapat di album yang dijadwalkan rilis di 12 Juli.

Baca juga: Luna Maya Sebut Hidup Sehat Adalah Komitmen Seumur Hidup



Album ini nantinya akan terdiri dari dua volume, dan pada perilisan di Juli 2022 ini merupakan bagian pembuka atau volume pertama.



Mengutip Kantor Berita Yonhap, Minggu (19/6), untuk volume kedua dari album tersebut akan tersedia bersamaan dengan versi gabungan di akhir 2022.



"Ini adalah album comeback di mana kalian dapat merasakan perasaan dewasa dan karisma mutlak Super Junior," kata agensi itu dalam keterangan persnya, Sabtu.



Setelah perilisan album berjalan, Super Junior berencana memulai tur yang diawali dengan konser di Seoul pada 15-17 Juli.



Grup idola Super Junior bisa dikatakan menjadi grup yang paling aktif dari generasi kedua idola K-pop.



Meski kini usia para anggotanya semakin dewasa, namun mereka tetap produktif menghasilkan karya sebagai grup.



Terakhir kali mereka comeback pada Maret 2021, merilis album bertajuk "The Renaissance" yang menjadi album studio ke-10 mereka.



Lagu utama dari "The Renaissance" yang dibawakan adalah "House Party".



Tentunya kabar kembalinya Super Junior yang kini berjumlah sembilan anggota itu akan sangat dinanti oleh penggemar mereka ELF di seluruh dunia. (Ant/OL-6)