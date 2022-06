Gaun Legendaris Marilyn Monroe Rusak Setelah Dikenakan Kim Kardashian

SEBUAH museum yang memiliki gaun legendaris yang pernah dikenakan Marilyn Monroe meminjamkan gaun itu untuk dikenakan selebritas Kim Kardashian saat menghadiri Met Gala sehingga gaun itu kini rusak.

Kardashian meunai kontroversi setelah dia hadir di Met Gala mengenakan gaun yang dikenakan Monroe pada 1962 kala dia menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun kepada Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy.

Scott Fortner, kolektor yang mengelola laman daring yang didedikasikan untuk Monroe, pekan ini, merilis foto sebelum dan sesudah gaun itu dikenakan Kardashian.

Baca juga: Kim Kardashian dan Kanye West Resmi Bercerai

Foto sesudah itu diambil oleh rekan Fortner, yang melihat gaun itu dipamerkan di Museum Ripley's Believe It or Not di Los Angeles. Museum itu adalah pemilik gaun milik Monroe dan kemudian meminjamkannya ke Kardashian.

Foto itu memperlihatkan adanya sobekan kecil di dekat tautan gaun serta sehumlah hilang kristal yang copot atau menggantung.

Kerusakan pada gaun yang dibeli Ripley's seharga US$4,8 juta memancing kritik keras di media sosial selama beberapa hari terakhir.

Dalam unggahan di Instagram, Rabu (15/6), Fortner menulis, "Saya menyalahkan Ripley's karena mengizinkan gaun itu dikenakan lagi."

"Saya merasa selebritas mana pun akan menyambut kesempatan untuk mengenakan gaun itu. Kim K kebetulan menjadi orang yang mengenakannya."

"Gaun itu kini rusak permanen. Gaun itu akan rusak siapa pun yang mengenakannya," lanjut Fortner.

Kardashian, yang dilaporkan melakukan diet ketat agar bisa mengenakan gaun tesebut tidak menanggapi permintaan komentar mengenai kerusakan gaun tersebut. (AFP/OL-1)