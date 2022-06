TSHA Umumkan akan Rilis Album Perdana 

PRODUSER musik elektronik TSHA mengumumkan album perdananya, Capricorn Sun, yang siap dirilis pada 7 Oktober 2022 lewat label musik Ninja Tune.

Direkam selama dua tahun, album berisi 12 lagu dari TSHA itu memadukan nuansa musik elektronik underground dan sentuhan musik pop yang membawa namanya ke deretan musisi baru yang ramai diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini.

Sejak melakukan debut pada 2018, TSHA telah terpilih menjadi cover berbagai majalah ternama, ditampilkan di berbagai papan billboard, masuk ke berbagai playlist dan program andalan dari beragam platform streaming musik, serta masuk ke sederet daftar 'best of’ dan ‘one to watch’ dari banyak publikasi ternama.

Album Capricorn Sun melanjutkan kesuksesan album kompilasi Fabric Presents miliknya dan jadwal tur 100 show-nya sepanjang 2021 dan 2022 termasuk sebagai opening act Disclosure di konser Alexandra Palace mereka, dan sebagai musisi pembuka tur Flume di Amerika Utara.

Album Capricorn Sun adalah sebuah pernyataan dari TSHA tentang di mana dirinya sekarang sebagai seorang musisi dan produser serta refeksi dari proses pembuatan album ini dan banyak faktor lain yang mempengaruhi proses tersebut.

Single utama Giving Up, yang telah ia rilis, menjadi titik puncak di album ini dan menampilkan kekasihnya, Mafro. Lagu tersebut ditulis saat keduanya melewati masa-masa tersulit mereka.

“Menurutku lagu ini adalah manifestasi dari rasa frustasi kami saat itu,” ujar TSHA.

Sepanjang album Capricorn Sun terdengar berbagai perubahan mood dan emosi mulai dari nuansa bersemangat dan upbeat di lagu The Light dan OnlyL hingga atmosfer yang lebih moody seperti di lagu Anxious Mind, yang merupakan highlight dari album ini serta lagu Dancing In The Shadows dengan nuansa penuh renungan yang turut menampilkan vokalis Clementine Douglas.

Lagu-lagu lainnya yang memiliki makna tersendiri di hidup TSHA turut ditampilkan di album ini seperti single Sister, yang ia tulis di masa lockdown saat ia mengetahui bahwa ia ternyata memiliki saudara tiri dari ayahnya, dan Water, yang menjadi manifestasi kecintaan TSHA untuk tradisi menyanyi Malian Griot yang menampilkan vokalis pemenang GRAMMY Award, Oumou Sangaré.

Sebagai seseorang yang berzodiak Capricorn, TSHA awalnya memiliki rasa ketertarikan kepada kisah-kisah mitologi Yunani kuno tentang seorang makhluk berbadan kambing dan berbuntut ikan yang sering dikaitkan dengan zodiak Capricorn dan dua kepribadian berbeda yang hadir.

“Aku suka dihubungkan dengan sifat-sifat positif seorang Capricorn: sifat tahan banting dan kerja keras serta kepekaan,” ujarnya.

“Menamakan album ini ‘Capricorn Sun’ adalah cara yang tepat untuk mengatakan bahwa inilah aku yang menjadi tema dari proses kreatif dan cover album ini yang menampilkan beberapa kambing kerdil yang menjadi representasi visual dari banyak bagian dari diriku, seperti lagu-lagu di album ini yang mewakili banyak sisi diriku.” (RO/OL-1)