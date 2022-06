Film Father of the Bride akan Tayang di HBO GO pada 16 Juni

LONCENG pernikahan berbunyi! Saatnya menyaksikan Film Max Original Father of the Bride, dibintangi Andy Garcia, Gloria Estefan, Adria Arjona, Isabela Merced, Diego Boneta, dan Chloe Fineman, akan tayang berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS), besok,Kamis (16/6), hanya di HBO GO.

Father of the Bride mengajak penonton menyelami cinta, makanan, musik dan keseruan film komedi romantis modern yang dibuat ulang dari kisah klasik sepanjang masa.

Kehebohan cerita sebuah keluarga dan kedekatan hubungan menggambarkan hal-hal mengejutkan dan kocak yang dapat diterima sebagai bagian dari rasa cinta.

Pasangan langgeng Billy (Andy Garcia) dan Ingrid (Gloria Estefan) terkejut ketika puteri sulung mereka, Sofia (Adria Arjona) pulang ke Miami untuk berkunjung.

Namun kejutan tidak berhenti di situ ketika ia memperkenalkan pacar barunya, Adan (Diego Boneta) – yang telah menjadi tunangannya – dan rencana mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan bersama.

Penyampaian Sofia yang mendadak, membuat Billy dan Ingrid batal menyampaikan maksud keduanya – bahwa mereka ingin bercerai – keduanya sepakat menunda berita tersebut dan tetap menjadi pasangan penuh cinta demi kebaikan keluarga.

Billy yang kolot pada awalnya menentang pernikahan tersebut, namun ia akhirnya goyah – selama pendapatnya sebagai ayah pengantin perempuan menjadi pertimbangan penting dalam urusan upacara pernikahan.

Sebagai arsitek terkenal dan sosok pria kekeluargaan, Billy merasa keberhasilan dan dedikasi yang ia perjuangkan bagi kelangsungan keluarga memberinya hak untuk mengambil keputusan. Setelah segala pencapaiannya, mengapa ia tiba-tiba dianggap sebagai pria yang jahat?

Hal yang sama juga disampaikan ayah Adan, yang sama keras kepalanya, Hernan (Pedro Damián), yang kemudian datang dengan tradisi dan kebanggaan keluarganya.

Dengan kedua ayah yang berkemauan keras untuk mengatur segala perayaan, hal ini menjadi ajang saling membanggakan keunggulan satu sama lain, ketika benturan budaya, keberpihakan keluarga dan persaingan tradisi saling bertubrukan.

Hubungan keluarga mereka diuji, bersama dengan sang pasangan yang menjadi pusat dari segalanya, ketika kehebohan persiapan pernikahan kian mendekati meja altar.

Warner Bros. Pictures dan HBO Max menghadirkan produksi dari Plan B Entertainment, Father of the Bride, disutradarai oleh Gaz Alazraki dan diproduksi peraih Oscar Dede Gardner dan Jeremy Kleiner dari Plan B Entertainment bersama Paul Michael Perez. Penulis naskah Matt Lopez, diambil dari novel karya Edward Streeter. Dengan executive producer Brad Pitt, Andy Garcia, Ted Gidlow dan Jesse Ehrman.

Tim di balik kamera Alazraki antara lain director of photography Igor Jadue-Lillo, production designer Kim Jennings, editor Jon Poll, composer Terence Blanchard dan costume designer Caroline Eselin-Schaefer. (RO/OL-1)