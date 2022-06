Move On Up, Single Debut Barry Likumahuwa & The Rhythm Service

MUSISI sekaligus basis Barry Likumahuwa kembali dengan grup bernama Barry Likumahuwa & The Rhythm Service merilis single debut berjudul Move On Up, berkolaborasi dengan penyanyi rap Basboi.

Move On Up bercerita tentang kenyataan bahwa dalam kehidupan, seseorang akan dihadapkan pada banyak hal yang akhirnya memaksa orang tersebut untuk 'naik kelas'.

"Lagu ini kita ciptakan agar jadi inspirasi buat banyak orang yang sedang berjuang untuk terus naik dan tidak turun," ungkap Barry dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (15/6).

Dia menambahkan, tema tersebut sengaja dipilih karena dia ingin mengedepankan bahwa meski sudah lama berkecimpung di industri musik, dia masih merasa belum cukup dan ingin terus move on up dan terus berkarya.

"Kami berharap lagu ini dapat menjadi inspirasi banyak orang karena sering kali kita harus mendobrak zona nyaman kita untuk mencapai sebuah tingkatan baru dalam kehidupan," ujarnya.

Proses pembuatan lagu Move On Up terbilang cukup unik. Saat awal pembuatannya, lagu ini saling dibagikan melalui aplikasi Whatsapp untuk kemudian digarap bersama di studio.

Barry Likumahuwa terlibat untuk membuat beat dari lagu, Basboi dibebaskan untuk menciptakan bagian rap, sementara Farrel Hilal menciptakan hook untuk chorus lagu itu.

Ke depannya, Barry Likumahuwa & The Rhythm Service ingin terus menghasilkan karya-karya yang bisa diterima dan memberi warna baru di industri musik Indonesia.

Single Move On Up dari Barry Likumahuwa and The Rhythm Service sudah bisa didengarkan di seluruh platform streaming digital di Indonesia. (Ant/OL-1)