Beri Kesempatan Anggota Bersolo Karier, BTS Putuskan Vakum

GRUP K-Pop BTS, Selasa (14/6), mengumumkan mereka akan vakum untuk waktu yang tidak ditentukan agar para personel mereka bisa bersolo karier.

Hal itu diumumkan para personel BTS saat melakukan streaming kegiatan tahunan mereka, FESTA, sebagai bagian dari peringatan HUT grup tersebut.

"Kami akan melakukan hiatus mulai saat ini," ujar Suga, 29, 20 menit setelah streaming di laman Youtube grup K-Pop itu dimulai.

Dalam video itu, para anggota berbicara dalam bahasa Korea dilengkapi dengan subtitle bahasa Inggris.

RM melanjutkan, setelah merilis beberapa single terakhir, mereka tidak tahu lagi grup seperti apa mereka sembari melanjutkan para personel BTS sangat kelelahan.

"Saya selalu memandang BTS adalah grup yang berbeda dari yang lain. Namun, masalah di dunia K-Pop dan sistem idola adalah mereka tidak memberi Anda waktu yang memadai untuk menjadi dewasa," ujar RM.

Jimin mengatakan anggota BTS akan berusaha mencari jati diri masing-masing. "Kami mulai memikirkan artis seperti apa kami ingin dikenang oleh para penggemar."

"Saya rasa itu adalah penyebab kami melewati masa sulit seperti saat ini. Kami berusaha menemukan identitas kami dan itu adalah proses yang panjang dan melelahkan," lanjut Jimin.

Di akhir jamuan makan malam itu, beberapa personel BTS terlihat menewaskan air mata saat mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada ARMY, julukan bagi penggemar BTS.

J-Hope mengatakan BTS kini akan menghabiskan waktu terpisah satu-sama lain agar bisa bersatu lagi menjadi kuat.

"Saya harap kalian tidak memandang ini sebagai hal negatif dan melihat keputusan kami sebagai rencana yang sehat," ungkapnya.

Keputusan BTS itu memunculkan tanda tanya apakah ini merupakan akhir dari grup K-Pop itu. Namun, para personel BTS memastikan tidak seperti itu.

"Kami tidak bubar. Kami hanya akan hidup terpisah untuk sementara waktu," kata Suga.

Jungkook menegaskan, "Kami berjanji akan kembali suatu hari nanti dalam keadaan leb ih dewasa dari saat ini."

Dia kemudian meminta doa dan dukungan para ARMY.

BTS pernah mengungkapkan mereka akan vakum yaitu pertama pada 2019 dan kemudian pada Desember 2021.

Keputusan vakum kali ini diambil BTS selepas merilis Proof, album antologi, yang mencakup single baru Yet To Come (The Most Beautiful Moment). (AFP/OL-1)