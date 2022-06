Kolaborasi This Is April x Putri Marino Ajak Perempuan Jadi Diri Sendiri di kampanye #THISISME

JENAMA (brand) fesyen This is April merayakan tahun ke-10 kehadirannya dengan berkolaborasi bersama perempuan multitalenta dan inspiratif, Putri Marino dalam sebuah campaign #THISISME yang mengajak para perempuan untuk berani menjadi diri sendiri, menikmati setiap proses hidup dan berani menggapai mimpi mereka.

Campaign #THISISME tertuang dalam koleksi yang terbagi menjadi dua tema. Koleksi pertama dirilis pada 10 Mei 2022, menampilkan mood modern vintage yang didominasi warna earth tone dengan ragam produk dari sweater, cardigan, hingga dress.

Koleksi pertama kampanye #THISISME mendapatkan respon positif dari konsumen dengan beberapa produk yang sudah habis terjual setelah rilis dan saat ini sedang tahap produksi lagi karena banyaknya permintaan konsumen.

Pada koleksi pertama itu juga This Is April menampilkan cerita perjalanan Putri Marino mulai dari mengawali karir, mengalami kegagalan hingga bangkit untuk berkarya dalam karir sampai membangun rumah tangga menjadi seorang istri dan ibu.

Koleksi kedua di rilis pada 6 Juni 2022 menampilkan mood yang lebih simple dan modern yang didominasi dengan warna monochrome dengan ragam produk dari blazer, vest, cutout sweater hingga parka outer yang menggambarkan sosok perempuan yang kuat, berani dan percaya diri.

“I’m so excited karena kolaborasi dengan This Is April, aku bisa menjadi bagian untuk mendukung para perempuan melewati proses hidup mereka. Kita sebagai perempuan bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, dengan semua proses hidup, kegagalan dan bangkit. Tetap berjalan, berjalan & bermimpi. I can do it, so you can do it! Trust me," kata Putri Marino dalam keterangannya.

This Is April berharap kolaborasi dengan Putri Marino bisa menjadi saksi perjalanan hidup para perempuan untuk bisa menjadi diri sendiri dan tidak perlu jadi seperti orang lain untuk terlihat baik.

Kedua koleksi Putri Marino for This Is April saat ini sudah tersedia di This Is April offline stores, www.thisisapril.com dan marketplace (Shopee/Tokopedia/TikTok Shop/Blibli/Zalora). (RO/OL-7)