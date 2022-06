HBO Rilis Foto terbaru dari Serial The Last of Us

HBO merilis foto terbaru dari serial drama yang akan segera tayang, The Last of Us, menghadirkan Pedro Pascal sebagai Joel dan Bella Ramsey sebagai Ellie.

Pada Summer Game Fest yang lalu, Neil Druckmann, Wakil Presiden Naughty Dog dan Co-Creator, Executive Producer, Penulis, dan Sutradara The Last of Us bergabung di panggung bersama Ashley Johnson dan Troy Baker, yang menjadi pengisi suara Ellie dan Joel di gim video The Last of Us dan The Last of Us Part II. Johnson dan Baker mengumumkan bahwa mereka akan muncul dalam serial HBO The Last of Us memainkan karakter yang berbeda dari karakter suara dalam game.

Johnson dan Baker bergabung dengan para pemeran seperti Bella Ramsey, Pedro Pascal, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Jeffrey Pierce, dan Anna Torv.

Diadaptasi dari gim video paling terkenal The Last of Us, yang dikembangkan oleh Naughty Dog untuk platform PlayStation, kisahnya mengambil suasana dua puluh tahun setelah kehidupan modern punah.

Joel, penyintas yang keras kepala, disewa untuk menyelundupkan Ellie, gadis usia 14 tahun, keluar dari kawasan karantina yang mengerikan. Sesuatu yang awalnya pekerjaan mudah berubah menjadi perjalanan yang brutal dan memilukan, karena mereka berdua harus melintasi Amerika Serikat (AS) dan saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup.

Neil Druckmann dan Craig Mazin sebagai Co-Creator, Executive Producer, Penulis dan Sutradara. Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, dan Rose Lam sebagai Executive Producer. Kantemir Balagov, Jasmila Zbani, Ali Abbasi, Peter Hoar, Jeremy Webb, dan Liza Johnson sebagai Sutradara. The Last of Us merupakan produksi bersama dengan Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, dan Naughty Dog.

Ashley Johnson diwakili oleh Innovative Artists dan Anonymous Content. Troy Baker diwakili oleh DPN Talent. (RO/OL-1)