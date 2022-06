Ini Hal-Hal Menarik dari Serial Star Wars: Obi-Wan Kenobi

SERIAL terbaru dari semesta Star Wars, yakni Obi-Wan Kenobi menampilkan berbagai hal menarik yang seru untuk disaksikan para penggemarnya.

Berikut beberapa hal menarik dari serial ini, dikutip dari siaran resmi Disney+ Hotstar, Senin (13/6).

Kembalinya dua tokoh ikonis

Obi-Wan Kenobi mengambil latar waktu 10 tahun setelah peristiwa ikonik di film Star Wars: Revenge of the Sith, ketika Obi-Wan harus kehilangan sahabatnya, Anakin Skywalker, yang memutuskan bergabung ke dark side dan menjadi Sith Lord, Darth Vader.

Melalui serial ini, para penggemar dapat menyaksikan pertarungan epik antara dua karakter ikonik tersebut, yang kembali diperankan oleh Hayden Christensen sebagai Darth Vader dan Ewan McGregor sebagai Obi-Wan Kenobi.

Menghidupkan sosok musuh dari serial animasi

Kisah yang seru dan menarik tidak lepas dari sosok antagonis. Serial ini menghidupkan sosok antagonis yang dikenal sebagai The Inquisitors. Tokoh The Grand Inquisitor pertama kali diperkenalkan dalam serial animasi Star Wars Rebels.

Dalam serial Obi-Wan Kenobi, tokoh The Inquisitors ini diperankan oleh Rupert Friend sebagai The Grand Inquisitor, Sung Kang sebagai Fifth Brother, dan Moses Ingram sebagai Inquisitor terbaru yang dikenal sebagai Third Sister.

Sosok Leia Organa cilik

Para penggemar pasti sudah tidak asing lagi dengan Sang Putri dari dunia Star Wars, Princess Leia. Serial ini akan mengungkap masa kecil Leia dengan karakternya yang cerdik, pemberani, cuek, bijaksana, dan percaya diri, yang selama ini ditunjukkan melalui karakter Leia dewasa di film trilogi sebelumnya.

Ia tumbuh besar bersahabat dengan droid, sangat menyukai pesawat yang melintas di udara, bahkan mahir mengidentifikasi tipe pesawat seperti Luke Skywalker.

Aksi Leia sangat mencuri perhatian penonton ketika ia menjalani petualangan bersama Obi-Wan Kenobi, dengan sosoknya yang menggemaskan namun bertindak bijak layaknya orang dewasa, sehingga membuat penonton merasa bernostalgia dengan Leia.

Perpaduan Star Wars lama dengan nuansa baru

Esensi film Star Wars yang dimulai sejak 1977 selalu berusaha dipertahankan hingga saat ini, termasuk dalam serial Obi-Wan Kenobi.

Meski membawa esensi yang sama, para pembuatnya memastikan penggemar dapat menikmati nuansa baru yang menghibur.

Bekerja sama dengan desainer produksi Todd Cherniawsky dan sutradara fotografi Chung-hoon Chung, Obi-Wan Kenobi menampilkan galaksi yang baru dan tidak kalah menarik.

"Kami ingin melakukan hal baru. Kami tidak ingin hanya mengulang hal yang sama, kami ingin memperluas galaksi Star Wars tapi masih sesuai dengan ciri khas Star Wars yang sudah begitu melekat," ujar sutradara Deborah Chow.

Kejutan tidak terduga

Obi-Wan Kenobi bukan hanya menjadi kejutan untuk para penggemar Star Wars, namun juga menjadi berita yang mengejutkan bagi kedua pemeran utama, Ewan McGregor dan Hayden Christensen.

Keduanya tidak mengira akan kembali menjalani peran ikonik dalam Star Wars setelah film Revenge of the Sith, karena saat itu mereka berpikir bahwa eksistensi Obi-Wan Kenobi dan Darth Vader telah berakhir.

"Aku rasa semakin jauh karierku dalam trilogi ini, maka semakin banyak pula hal-hal menarik yang bisa aku lakukan," ujar McGregor. (Ant/OL-1)