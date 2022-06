Dalam Tempo Satu Hari, Album Terbaru BTS Terjual 2 Juta Kopi

ALBUM baru grup K-pop BTS, Proof, sukses terjual hingga lebih dari 2 juta kopi di hari pertama perilisannya.

Dikutip dari Korea Times, Minggu (12/6), sebanyak 2,15 juta eksemplar album antologi BTS itu telah terjual hingga pukul 23.00 waktu Korea Selatan.

Album tersebut ludes terjual hanya 10 jam setelah tersedia di pasar, menurut Hanteo Chart, tangga lagu Korea Selatan.

Ini adalah kedua kalinya penjualan album boy band K-Pop itu melampaui 2 juta di hari pertama, setelah album keempat mereka, Map of the Soul: 7, pada 2020.

Lagu utama dari album Proof, Yet To Come (The Most Beautiful Moment), juga langsung menduduki puncak tangga lagu real-time dari layanan musik daring utama, dan video musiknya, yang diunggah di YouTube, telah mengumpulkan hampir 50 juta penayangan pada pukul 1 siang waktu Korea Selatan. (Ant/OL-1)