Burgerkill, Koil dan The Sigit akan Ramaikan Festival Motor 'D13 Hard'

FESTIVAL sepeda motor dan musik yang bertajuk D13 Hard akan menampilkan sederat grup band ternama, mulai dari Burgerkill, Koil hingga The Sigit. Festivai yang digelar bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-13 klub sepeda motor "Cosanostra MC Indonesia" akan berlangsung pada 26-27 Agustus 2022 di Secapa TNI AD, Bandung, Jawa Barat.

"Kenapa D13? karena berkenaan dengan ulang tahun Cosanostra MC Indonesia yang ke-13. Kita masih kecil, masih merangkak, tetapi mudah-mudahan secara alami akan besar dengan sendirinya," ujar Ketua Pelaksana "D13 Hard" Festival Riza "Abun" di kawasan Bintaro, Sabtu (11/6).

Riza menuturkan gelaran "D13 Hard" Festival juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaku bisnis maupun masyarakat untuk bangkit setelah terpuruk akibat pandemi covid-19 yang melanda selama dua tahun terakhir.

Selama dua hari penyelenggaraan, "D13 Hard" Festival akan diisi oleh berbagai kegiatan, mulai dari kontes sepeda motor kustom, kompetisi skateboard, kontes fotografi, pertunjukan live mural, mobil hot rod dan festival musik.

Selain itu, kegiatan tersebut juga membawa misi untuk mengangkat perekonomian masyarakat dengan menghadirkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka, mulai dari fesyen, kuliner, hingga kerajinan.

"Kenapa kita ingin mengangkat pemulihan ekonomi? Karena kita bekerja sama dengan segala elemen atau sektor masyarakat mulai dari perhotelan, transportasi, seni, kuliner, dan UMKM-nya juga kita angkat," kata Riza.

Baca juga: Keangkeran GOR Saparua di Mata Personel Seringai dan Burgerkill

Lebih lanjut, Riza mengatakan pihaknya juga akan mengadakan bakti sosial pada 23 Juni 2022 di area Secapa TNI AD berupa vaksin booster, donor darah, dan sumbangan ke orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Kita concern ke saudara di sekitar kita yang terkena imbas pandemi covid-19 ini," ucap dia.

"D13 Hard" Festival turut menghadirkan kegiatan budaya khas Bandung berupa kesenian angklung dan festival musik yang menghadirkan sejumlah band ternama, mulai dari Burgerkill, Koil, Deadsquad, The Sigit, The Paps, For Revenge, Skamy Uncle Josh, hingga Alone at Last. "D13 Hard" Festival juga akan dihadiri oleh sekitar 30 klub dan komunitas sepeda motor dari Bandung dan luar Bandung dengan perkiraan jumlah peserta sekitar 6 ribu orang.

"D13 Hard" Festival terbuka untuk umum dengan harga tiket presale sebesar Rp150 ribu untuk satu hari dan tiket normal Rp200 untuk satu hari. Terdapat hadiah kejutan berupa sepeda motor cc besar yang akan diundi pada acara tersebut. Pembelian tiket dapat dilakukan secara online melalui situs www.diehardfestival.id. informasi lebih lanjut dapat diakses melalui akun Instagram @d13ehard.fest.(Ant/OL-5)