Cindy Gulla Kembali Lewat Cinta Sendiri

SEJAK merilis single HEY!, 4 tahun lalu, penyanyi Cindy Gulla kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul Cinta Sendiri. Lagu berirama pop energik ini bercerita tentang pengalaman pribadi dari Cindy pada saat merasa kebingungan dengan perasaan sukanya pada salah satu sahabat dekatnya.

Dalam prosesnya, muncul perasaan yang berkecamuk tentang bagaimana cara untuk mengutarakan perasaan dan juga muncul suatu ketakutan akan adanya penolakan ataupun patah hati.

Selain itu, Cindy juga memiliki kekhawatiran tentang kehilangan persahabatan sepenuhnya ketika penolakan itu benar-benar terjadi.

"Kisah yang ditulis dalam lagu ini sebenarnya kerap terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Meskipun Cinta Sendiri memiliki lirik yang melankolis, di lagu ini terdengar cukup ceria karena dibalut dengan irama musik yang energik, ditunjukkan dengan adanya elemen synthdan bassline yang membuat kita tetap semangat saat mendengarkannya," kata Cindy dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (7/6).

Lagu Cinta Sendiri, yang juga turut didukung oleh TikTok Indonesia ini dapat dinikmati di seluruh platform musik streaming digital sejak 3 Juni 2022, berbarengan dengan tayangnya video musik di saluran YouTube Cindy Gulla.

Cindy Gulla, yang akrab disapa Cigul, awalnya dikenal pada 2011 sebagai bagian generasi pertama dari grup idola JKT48, sister

group dari AKB48 yang ternama dari Jepang. Cindy terpilih jadi anggota yang tampil dalam hits populer Heavy Rotation pada 2012.

Setelah keluar dari JKT48, dia melebarkan sayap ke dunia akting lewat sinetron Ayah, Mengapa Aku Berbeda? sebagai Nasya, yang diproduksi oleh SinemArt.

Saat penggemar Cindy mulai berkembang di media sosial, ia pun mengembangkan diri menjadi seorang konten kreator untuk menghibur para penggemarnya melalui media sosial.

Hingga saat ini, Cindy Gulla telah memiliki kurang lebih 730.000 pengikut di TikTok dan 370.000 pelanggan di YouTube. (Ant/OL-1)