Berkolaborasi dengan Slayer, Lawless Jakarta Rilis Merchandise

LAWLESS Jakarta meluncurkan merchandise hasil kolaborasi dengan band metal terkemuka Slayer, yang tersedia mulai Senin (6/6).

"Kolaborasi Lawless dengan Slayer ini sebuah mimpi yang terwujud," kata Arian13, co-founder Lawless saat konferensi pers di Jakarta, Senin (6/6).

Koleksi kolaborasi yang tersedia dalam jumlah terbatas itu akan menampilkan t-shirt lengan panjang dan pendek, pakaian luar, celana pendek, dan celana jogger.

Baca juga: Usai Keluar, Posisi Dikta di Yovie & Nuno Terganti

Merchandise itu tersedia di toko Lawless Jakarta, juga di lokapasar, yang merupakan rekanan resmi jenama itu. Terdapat 12 desain yang dikeluarkan secara bertahap.

Sammy Bramantyo, salah satu direktur Lawless Jakarta, menuturkan kolaborasi ini dimulai pada 2021 ketika ide untuk membuat kolaborasi berskala raksasa mulai mengemuka.

Sekitar setahun proses diskusi dengan perwakilan merchandising dari Slayer, akhirnya kolaborasi tersebut siap dirilis untuk publik.

"Yang sulit bukan birokrasi tapi menahan rahasia selama setahun dua bulan, bahwa ada lisensi untuk merilis kolaborasi dengan Slayer," kata Sammy.

Ia menambahkan, hingga saat ini, umumnya baru jenama dari Amerika Serikat (AS0 yang berkolaborasi dengan Slayer, belum ada jenama dari Asia Tenggara.

Ia mengatakan, Slayer adalah salah satu band yang berpengaruh untuk Lawless Jakarta, dengan pengaruh Slayer terlihat kental dalam pendekatan produksi merchandise dan penulisan copy Lawless Jakarta.

"Mendengarkan musik Slayer membentuk cara saya hidup dan berpikir untuk selalu go full speed, mempunyai tujuan yang tinggi dan menghancurkan batasan. Buat saya, kolaborasi ini mengubah permainan," kata Sammy.

"Kolaborasi ini adalah tentang Lawless sebagai sebuah tim, mencapai sesuatu yang, untuk beberapa orang yang kami kenal, hampir tidak mungkin. So now we're going South of Heaven because Hell Awaits!" pungkasnya. (Ant/OL-1)