Rafi Sudirman Curhat Lewat All That I Need

RAFI Sudirman, penyanyi RnB muda asal Indonesia, merilis single terbaru All That I Need sebagai hasil curahatan hati dan rasa sayangnya kepada sang kekasih.

Single itu menjadi karya ketiga Rafi setelah bergabung dengan label Warner Music Indonesia.

"Ini tentang sepasang kekasih, yang merasakan bahwa kekasihnya merupakan segalanya baginya. Ini terinspirasi dari kisah pribadi," ujar Rafi dalam keterangan pers tertulis, dikutip Selasa (7/6).

Single ini memiliki kemiripan nuansa dengan lagu terdahulunya, Goodnight, yang dirilis pada 2019, saat ia masih menjadi musisi independen.

Rafi meramu All That I Need sebagai lagu balada romantis bergenre RnB/Soul bersama dengan HNATA dan semakin disempurnakan oleh Ankadiov sebagai produsernya.

Bagi Rafi, ini bukan kali pertamanya menciptakan karya bersama HNATA karena pada lagu- lagu lainnya, seperti Collide dan Don't Call My Name, keduanya pernah bekerja sama menciptakan musik.

Sementara itu, Kamga dipilih menjadi vocal director di lagu terbaru Rafi kali ini. Kamga dikenal sebagai salah satu eks personel grup Tangga dan kini memiliki proyek bermusik terbaru yaitu Dekat.

"Dengan Kamga ada beberapa approach unik saat eksekusi di lagu All That I Need. Gue juga dibantu HNATA di liriknya, tetapi untuk ide awalnya ada di gue. Di sini, gue main piano, semua melodinya dari gue, tetapi di-produce oleh mas Anka Diov. Jadinya unik banget dan gue sangat bersyukur dengan hasilnya," ujar Rafi menceritakan pembuatan All That I Need.

Lagu All That I Need diklaim terasa cocok untuk didengarkan saat lagi bersantai karena memiliki efek menenangkan.

Meski mengambil tema cinta anak muda dan terinspirasi kisah pribadi, Rafi berharap pendengar musik dari segala umur bisa menikmati lagu yang ia persembahkan ini.

"Gue harap lagu All That I Need ini bisa menemani teman teman semua di luar sana dengan momen-momen tertentu dan bisa menghiasi bumbu bumbu kehidupan." tutupnya.

Sejak 2021, Rafi bergabung bersama major label Warner Music Indonesia. Don't Call My Name" menjadi lagu pembuka baginya memulai karier bersama label ini.

All That I Need sudah bisa dinikmati di semua digital streaming platforms di Indonesia. Official Music Video juga tayang di hari yang sama dan bisa ditonton di kanal YouTube Rafi Sudirman. (Ant/OL-1)