Top Gun: Maverick Bertahan di Puncak Box Office untuk Pekan Kedua

DRAMA aksi Top Gun: Maverick kembali memuncaki Box Office Amerika Utara di akhir pekan kedua setelah peluncurannya.

Menurut keterangan dari pengamat industri Exhibitor Relations, dikutip Selasa (7/6), film yang dibintangi Tom Cruise itu telah mengumpulkan sekitar US$86 juta (Rp1,2 triliun) pada periode Jumat-Minggu.

Menurut laporan Variety, angka tersebut menempatkan film produksi Paramount/Skydance itu di antara 10 film terlaris pada pekan kedua dalam sejarah Box Office Amerika Utara.

Sebelumnya, film tersebut mengantongi US$151 juta(Rp2,18 triliun) untuk akhir pekan Memorial Day selama empat hari.

Didorong oleh visual yang mencekam dan ulasan positif yang luar biasa, terutama untuk film sekuel, Top Gun 2, hingga saat ini, telah menghasilkan US$257 juta (Rp3,7 triliun) untuk pasar di luar Amerika Utara, menandai pemulihan Hollywood dari masa pandemi.

Top Gun: Maverick mengambil kisah pilot uji Angkatan Laut AS, yang sekarang beruban, Pete 'Maverick' Mitchell (diperankan oleh Cruise) saat ia melatih penerbang muda untuk misi menyerang fasilitas nuklir di sebuah negara fiksi.

Menempati posisi kedua Box Office adalah Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan menambahkan US49,3 juta (Rp134,2 miliar) untuk periode Jumat-Minggu.

Dalam lima minggu, film yang dibintangi Benedict Cumberbatch itu telah melampaui US4750 juta (Rp10,8 triliun).

Film animasi Bob's Burgers Movie berada di posisi ketiga dengan pendapatan US$4,5 juta (Rp 64,9 miliar). Film ini didasarkan pada komedi situasi (sitkom) populer berjudul sama, yang pertama kali tayang pada 2011, ceritanya berpusat pada keluarga Belcher.

Sementara itu, urutan keempat ditempati film animasi The Bad Guys dengan mengantongi US$3,3 juta (Rp 47,6 miliar) atau naik satu peringkat jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu.

Adapun urutan kelima diduduki oleh Downton Abbey: A New Era, yang menghasilkan US$3 juta(Rp43,3 miliar) atau turun satu peringkat jika dibandingkan dengan akhir pekan sebelumnya. (Ant/OL-1)