Zendaya Borong Penghargaan MTV Movie dan TV Awards

Zendaya memborong penghargaan MTV Movie dan TV Awards, Minggu (5/6) lewat drama "Euphoria" dan film pahlawan super "Spider-Man: No Way Home" yang dipilih jadi serial dan film terbaik.

Dikutip dari AFP, penghargaan yang didasari voting daring publik ini menegaskan popularitas mantan bintang Disney ini.Aktris 25 tahun ini memenangi penampilan terbaik dalam "Euphoria" yang juga membawa pulang penghargaan "best fight" dan kategori baru "hookup" terbaik.

Penghargaan MTV telah lama memberikan piala berupa popcorn emas untuk kategori yang beragam, mulai dari "ciuman terbaik" hingga "penampilan paling menakutkan".

Ketika penggemar berat mendedikasikan diri untuk memberikan banyak suara demi idola mereka, penghargaan ini cenderung mengikuti tren dan hit komersial yang memiliki pengikut media sosial yang besar dan setia.

"Spider-Man: No Way Home" yang dinobatkan sebagai film terbaik dalam penghargaan itu juga dibintangi oleh Zendaya dan Tom Holland, yang mendapatkan penghargaan "penampilan terbaik". Namun keduanya tidak menghadiri acara di Santa Monica secara langsung.

Bukan cuma Zendaya yang membawa pulang penghargaan, ada Jennifer Lopez yang memenangi kategori lagu terbaik "On My Way (Marry Me)", sementara Olivia Rodrigo membawa pulang penghargaan musik dokumenter terbaik "Olivia Rodrigo: driving home 2 u".

Sementara Daniel Radcliffe yang kariernya melesat sejak membintangi "Harry Potter" memenangi penghargaan penjahat terbaik untuk film komedi "The Lost City". Radcliffe berkelakar, logat Inggrisnya membuat akting sebagai tokoh antagonis jadi lebih mudah.

"Saya harus berterimakasih kepada orangtua yang menjadikan saya orang Inggris, jadi saya bisa tumbuh besar secara natural terdengar seperti orang jahat untuk kelak memenangi penghargaan ini." (Ant/OL-12)