Juni 2022, 30 Film Berbagai Gendre Hadir di KlikFilm

Memasuki Juni 2022, layanan film streaming KlikFilm film kembali menghadirkan lebih dari 30 film-film terbaik dari berbagai genre dan dari berbagai negara. Selain itu, ada juga film nasional berjudul Sinar Untuk Genta dan Misi Kafe Biru.

Film-film mancanegara yang hadir di KlikFilm pada Juni 2022 ini diantaranya adalah film action Korea karya sutradara Byung Sung Hyun berjudul King Maker, film dokumenter berjudul One Man's Island, The Other Me, Il Buco, All Board, Teddy, Saigon The Rain, dan lainnya.

"KlikFilm selalu berusaha mengisi katalog film dengan menghadirkan film-film yang bagus dari bernagai genre dan negara. Namun, kami juga akan menghadirkan secara ekslusif film-film nasional setiap bulannya. Semoga kehadiran KlikFilm bisa membuka khazanah penikmat film di Indonesia lebih luas lagi," tutur Direktur KlikFilm, Frederica.

Berikut sinopis film-film yang hadir di KlikFilm:

Misi Kafe Biru

Dibintangi Michelle Zudith dan Giannuca, film ini berkisah tentang Naya yang menerima kiriman kartu lamaran, tanpa nama pengirim, tanpa petunjuk apa pun. Padahal ia sedang tidak dekat apalagi berpacaran dengan siapa-siapa, dan lagi... ia sebenarnya tidak ingin menikah.

Ia menganggap ini hanya prank, tapi ibunya yang ingin segera punya menantu memaksanya untuk mencari tau pengirimnya. Demi ibunya, Naya pun memulai misi penelusurannya, tanpa tahu bahwa misi itu bukanlah misi biasa, dan tidak sesederhana yang ia pikirkan.

Sinar Untuk Genta

Dibintangi Naufal Samudra dan Ziva Magnolya, cerita film ini dimulaiSejak kecelakaan 10 tahun lalu yang membuat Sinar harus kehilangan orang tuanya, Tuhan juga harus mengambil fungsi kedua matanya. Sudah 10 tahun Sinar hidup dalam kegelapan. Kisahnya dimulai bukan sejak ia mengalami kebutaan, tetapi ketika ia hendak mencoba peruntungan beasiswa di kampus Pratama sebagai mahasiswi jurusan seni. Khususnya musik piano.

Sebuah insiden terjadi saat Sinar sedang berkeliling sekitar kampus. Sebuah mobil nyaris menabraknya. Gentara Ferdinand, cowok populer yang terkenal dengan sebutan dewa tidak berprasaan meluapkan emosinya karena gadis yang menyebrang jalan sembarangan. Semenjak itu Genta yang sudah memiliki pacar seorang model selalu merasa penasaran dengan gadis tunanetra itu. Apa yang dilakukannya di kampus ini?

Kisah Sinar bermulai dari sana. Sedangkan hidup Genta berbeda sejak kehadiran seorang Sinar. Gadis yang sama sekali tidak pernah terlintas akan mengganggu perasaannya.

King Maker

Seorang politisi bermimpi mengubah dunia dengan ahli strategi kampanye yang hebat di belakangnya. Seo Chang-dae mengambil bagian dalam kampanye politik Kim Woon-beom. Untuk melawan partai penguasa diktator saat ini, Seo mengadopsi kampanye propaganda yang sangat agresif, dan itu membuat Kim menjadi kandidat terkuat di partai oposisi. Ketika Seo yang ambisius percaya bahwa cara yang tidak dapat dibenarkan diperlukan untuk politik, Kim memiliki keyakinan kuat bahwa itu bukan politik yang sebenarnya. Sementara konflik mereka semakin dalam, partai yang berkuasa diam-diam menghubungi Seo untuk memenangkan pemilihan presiden berikutnya. Chong-ok Bae, Jeon Bae-soo, Lee Hwa-Ryong

One Man’s Island

Pada bulan Januari 2002, Mark Gardiner dari Kanada menyerahkan pekerjaan, rumah, dan tabungannya demi kesempatan untuk ikut balapan di Isle of Man TT, balap sepeda motor terbesar di dunia. One Man's Island adalah potret dokumenter dari pencarian obsesif untuk memenuhi impian masa kecil. Ini adalah cerita human interest dengan daya tarik universal, bukan hanya film untuk pengendara sepeda motor. Ditembak selama periode tiga bulan menjelang dan termasuk balapan itu sendiri, film ini meneliti motivasi, semangat, dan risiko yang terkait dengan pencarian. Ini kronik tangan pertama peristiwa perjalanan. Ini mengeksplorasi pertanyaan mengapa ada orang yang mau balapan. Dari jalan-jalan di lapangan hingga pemandangan balapan yang mengasyikkan, One Man's Island menangkap pengalaman mewujudkan mimpi. Mark Gardiner

King

Apa yang akan Anda lakukan jika anak singa muncul di kamar Anda? Ines dan Alex, harus menghadapi dilema ini ketika mereka menemukan King, anak singa yang diperdagangkan yang melarikan diri dari bandara dan menemukan perlindungan di rumah mereka. Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h

The Other Me

Seorang arsitek didiagnosis dengan penyakit mata yang langka, memasukkannya ke dalam realitas surealis di mana dia melihat motif orang yang sebenarnya. Ketika penglihatan menjadi tak tertahankan, dia jatuh cinta pada seorang wanita misterius dan menghadapi kebenaran tentang identitasnya sendiri. Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes

Il Buco

Petualangan luar biasa dari para anggota muda Piedmont Speleological Group, yang setelah menjelajahi semua gua di Italia Utara, mengubah arahnya pada Agustus 1961 untuk pergi ke Selatan menjelajahi gua-gua lain yang belum pernah tersentuh.

Claudia Candusso, Paolo Cossi, Mila Costi

All aboard!

Akhirnya, liburan telah tiba! Vlad dan teman-temannya sangat bersemangat! Jerome, ayah Vlad, yang bertanggung jawab. Andre, kakek Jeanne dan Basile, juga ada di sini untuk membantu. Enam anak, dua orang dewasa, perjalanan kereta selama delapan jam. Tidak ada yang salah. Tapi Jerome dan Andre ketinggalan kereta… dan melihatnya meninggalkan stasiun dengan anak-anak di dalamnya. Sementara anak-anak tanpa pengawasan menjadi liar dan memiliki waktu dalam hidup mereka, Andre dan Jerome mengalami berbagai penundaan dan petualangan. André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert

Teddy

Di sebuah kota pedesaan Prancis, Teddy yang berusia dua puluh tahun dilukai oleh binatang buas yang tidak dikenal dan perlahan-lahan mengalami perubahan yang menakutkan. Anthony Bajon, Christine Gautier, Ludovic Torrent

The Man Who Killed Don Quixote

Toby memasuki dunia fantasi lintas waktu ketika dia bertemu "Don Quixote", seorang tukang sepatu Spanyol yang percaya bahwa Toby adalah Sancho Panza. Mereka memulai petualangan epik di mana mimpi dan kenyataan sulit dibedakan. José Luis Ferrer, Ismael Fritschi, Juan López-Tagle

Saigon in the Rain

Di bawah hujan gerimis di Kota Saigon yang ramai, seorang musisi yang melamun dan seorang gadis realistis yang keras kepala tersandung satu sama lain dan jatuh cinta. Dalam menghadapi kesulitan ekonomi, sosial, keluarga, dan romantisme, mereka belum menjawab pertanyaan mereka sendiri tentang bagaimana memiliki kehidupan yang bahagia. (OL-12)