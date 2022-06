TRUST Luncurkan Album Hari Ini Indah

TRINITY Youth Symphony Orchestra (TRUST) meluncurkan album simfoni orkestra berjudul Hari Ini Indah untuk memberikan sorotan kepada bibit-bibit muda di Indonesia.

"Melalui album Hari Ini Indah, kami memberikan kesempatan kepada bibit-bibit muda yang selama ini belum banyak terekspos," kata CEO Trinity Optima Production Yonathan Nugroho dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (4/6).

Yonathan mengatakan, industri harus lebih mengeksplorasi proyek rekaman orkestra yang jarang dilakukan di Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi terlaksananya konser ini dalam memberikan kesempatan bagi musisi muda orkestra Indonesia untuk berkiprah dan bersaing secara internasional.

Sandiaga berharap event ini mampu menjadi penyemangat bagi komunitas orkestra di Indonesia serta membuka peluang baru pada industri musik Indonesia agar terus berkembang pesat.

Grup orkestra itu dipimpin Nathania Karina alias Nia sebagai konduktor dan Music Director.

Nia adalah Doctor of Musical Arts dan Master of Music dalam bidang pertunjukan piano dan pendidikan musik dari University of Melbourne.

Sebagai sebuah grup orkestra muda, TRUST memiliki ciri khas repertoar musik orkestra yang variatif dan unik, hingga menghadirkan konsep yang segar. Mulai dari genre jazz, pop, rock dan musik folk, jauh kesan kaku, dimana orkestra kebanyakan hanya membawakan musik-musik klasik.

Peraih Gold Medal World Orchestra Festival 2019 di Vienna ini juga pernah tampil sebagai home orchestra untuk acara-acara musik bergengsi, grop ini juga pernah tampil di hadapan Presiden Joko Widodo.

TRUST juga merupakan pencetus Indonesia Orchestra & Ensemble, festival orkestra dan ensemble pertama dan terbesar di Asia Tenggara, dengan menghadirkan penampilan berbagai musisi orkestra mancanegara.

"Lewat persembahan album ini, TRUST berharap dapat meninggalkan legacy bagi generasi muda serta menciptakan sejarah bagi musik orkestra di Indonesia, dengan menunjukkan kemampuan melakukan rekaman dalam skala besar, mengeksplorasi berbagai genre dan memaksimalkan talenta lokal," kata Nia.

Single Hari Ini Indah, yang ditulis dan dimainkan oleh TRUST Orchestra ini akan hadir dalam dua genre musik; genre Pop dan genre Simfoni Orchestra.

Album ini juga menghadirkan 5 lagu pop populer Indonesia yang diaransemen ulang dalam versi orkestra oleh beberapa arranger Indonesia dengan berbagai gaya. (Ant/OL-1)