Serial Pendek Irma Vep akan Tayang di HBO dan HBO Go pada 7 Juni

DITULIS dan disutradarai oleh sutradara nominasi Emmy Olivier Assayas, dibintangi pemenang Academy Award Alicia Vikander, dan diproduksi bekerja sama dengan A24, serial pendek HBO Irma Vep mulai tayang berbarengan dengan di Amerika Serikay (AS) pada Selasa (7/6) pukul 08.00 WIB di HBO dan HBO GO, serta penayangan ulang di hari yang sama pukul 21.00 WIB di HBO. Episode berikutnya dari thriller delapan episode ini akan tayang setiap Selasa.

Adaptasi film tahun 1996 berjudul sama, Irma Vep dibintangi Alicia Vikander sebagai Mira, seorang bintang film AS, yang merasa kecewa dengan karier dan percintaannya yang berantakan.

Dia berada di Prancis untuk membintangi film bisu klasik Prancis, Les Vampires, dan menjadi Irma Vep.

Berlatar belakang film thriller kriminal yang mengerikan, Mira sulit membedakan batasan yang mulai mengabur dan menyatu antara dirinya dan karakter yang ia perankan. Irma Vep mengungkap pada kita hal mendasar yang tak pasti yang terletak di antara fiksi dan realita, kepura-puraan dan kebenaran, seni dan kehidupan.

Para pemeran serial itu antara lain Vincent Macaigne sebagai René Vidal, Jeanne Balibar sebagai Zoe, Devon Ross sebagai Regina, Lars Eidinger sebagai Gottfried, Vincent Lacoste sebagai Edmond Lagrange, Nora Hamzawi sebagai Carla, Adria Arjona sebagai Laurie, Carrie Brownstein sebagai Zelda, Tom Sturridge sebagai Eamonn, Byron Bowers sebagai Herman, Fala Chen sebagai Cynthia Keng, Hippolyte Girardot sebagai Robert Danjou, Alex Descas sebagai Gregory Desormeaux, Antoine Reinartz sebagai Jeremie.

Irma Vep disutradarai oleh pembuat film terkenal Prancis Olivier Assayas, yang menjadi pengisi suara utama dalam sinema kontemporer internasional.

Ia memulai kariernya sebagai pelukis dan seorang desain grafis. Kemudian, ia mulai membuat film pendek sambil melakukan hobinya dalam teknologi dan budaya dunia, sebagai editor Cahiers du Cinema (1980-1985).

Sejak film fitur pertamanya, Desordre (1986), yang mendapatkan Critic’s Week Prize pada Venice Biennale, ia secara konsisten menghadirkan karya yang kaya dan beragam, membuatnya diakusi secara internasional.

Beberapa filmnya yang terkenal antara lain: Irma Vep (1996); Summer Hours (2008), dinobatkan sebagai salah satu “Best Films of the 21st Century So Far” oleh The New York Times; Demonlover (2002); Clean (2004); Carlos (2010), yang memenangkan Golden Globe for Best Mini-Series or Motion Picture Made for Television dan meraih dua nominasi Emmy antara lain Outstanding Direction for a Mini-Series, Movie or Dramatic Special; Clouds of Sils Maria (2014), dimana Kristen Stewart memenangkan Cesar for Best Supporting Actress; Personal Shopper (2016), yang memenangkan Directing Prize at Cannes; Something in the Air (2012), yang memenangkan Best Screenplay at Venice; juga yang paling terbaru Non-Fiction (2018) dan Wasp Network (2019).

Executive producer serial ini Olivier Assayas, Alicia Vikander, Sylvie Barthet, Daniel Delume, Ravi Nandan, Hallie Sekoff, Kevin Turen, Stuart Manashil, Sam Levinson, Ashley Levinson. (RO/OL-1)