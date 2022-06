Pameran Pahlawan Super Marvel Mulai Dibuka untuk Penggemar Indonesia

MARVEL Studios Exhibition pertama di Indonesia resmi dibuka pada hari ini di Pondok Indah Mall 3. Berlangsung mulai 3 Juni hingga 14 September 2022, Marvel Studios Exhibition terbesar di Asia Tenggara ini akan berlangsung selama 104 hari. Seluruh penggemar Marvel di Indonesia dapat menikmati dunia multisensori Marvel Cinematic Universe (MCU) di Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia.

Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia akan menampilkan lebih dari 60 koleksi terbaik, mulai dari kostum hingga concept art, yang diambil dari film-film dan series pilihan MCU. Pengunjung juga dapat menghidupkan kembali berbagai kisah terbaik Marvel Studios selama satu dekade terakhir melalui beragam galeri yang menampilkan petualangan epic Super Heroes favorit, seperti Iron Man, Captain America, Thor, Doctor Strange, Guardians of the Galaxy, Black Panther, Wanda Maximoff, Ant-Man, Black Widow, Hawkeye, Shang Chi, Eternals, dan Moon Knight.

"Selama lebih dari satu dekade, Marvel telah menghadirkan bebagai kisah epik Super Heroes yang memiliki tempat istimewa di hati para penggemar dari segala usia di Indonesia. Kami senang dapat berkolaborasi dengan Visindotama Medikarsa Prima dan Beast Kingdom untuk menghadirkan kisah dan karakter ikonik Super Heroes ini kepada penggemar di Indonesia. Kami berharap Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia dapat mendorong kami untuk terus berpikir lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan ikatan emosional dengan para penggemar Marvel di Indonesia, sekaligus menghadirkan hiburan baru yang dapat diterima oleh semua orang," ujar Vineet Puri, General Manager Indonesia The Walt Disney.

Untuk lebih mendekatkan berbagai kisah dari Marvel Studios kepada para penggemar Marvel di Indonesia, Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia juga akan menggelar berbagai kegiatan interaktif dan menarik melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas kreatif lokal yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. "Kami bangga dapat berkolaborasi dengan The Walt Disney Company Asia Tenggara dan Beast Kingdom dalam penyelenggaraan Marvel Exhibition pertama di Indonesia yang juga merupakan Marvel Exhibition terbesar di Asia Tenggara. Berbagai kisah dari Marvel Studios telah memikat hati para penggemar setia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kami berharap para penggemar dan pengunjung Marvel dapat merasakan secara langsung kisah epik Marvel Studios melalui pameran ini sekaligus merasakan pengalaman langsung menjadi karakter-karakter dalam kisah Marvel favorit mereka. Selain itu, penggemar dapat menikmati seluruh aktivitas menarik yang akan kami hadirkan selama pameran," ujar Dendy Triadi, Project Director Visindotama Medikarsa Prima, selaku penyelenggara dan promotor pameran.

Tiket dapat dibeli secara online mulai dari Rp100.000 untuk pelajar serta 275.000 untuk umum melalui official ticketing partner kami di Tiket.com dan akan tersedia di gerai tiket di Pondok Indah Mall. Untuk informasi lebih lanjut dan update mengenai Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition Indonesia, silakan mengunjungi Official Website Marvel Exhibition Indonesia. (RO/OL-14)