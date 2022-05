Serial Obi-Wan Kenobi Hadirkan Kisah 10 Tahun Selepas Revenge of the Sith

SERIAL terbatas Disney+ Hotstar, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, menghadirkan aksi epik dari sang master jedi, Obi-Wan, yang kembali diperankan oleh Ewan McGregor.

Dikutip dari keterangan resmi, Selasa (31/5), Obi-Wan Kenobi menceritakan perjalanan dramatis 10 tahun setelah Star Wars: Revenge of the Sith (2005), ketika Obi-Wan Kenobi harus menghadapi kekalahan terbesarnya yaitu berpalingnya teman baik dan juga muridnya, Anakin Skywalker, ke the Dark Side dan menjadi Sith Lord Darth Vader.

Tidak hanya itu, Hayden Christensen, yang memerankan Vader dalam Revenge of the Sith juga akan kembali dalam serial ini.

Selain itu, serial juga akan menghadirkan deretan pemain lainnya seperti Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, dan Benny Safdie.

Dua episode pertama Obi-Wan Kenobi telah tayang secara eksklusif di Disney+ Hotstar mulai 27 Mei 2022.

Serial Obi-Wan Kenobi akan menjadi jembatan antara prekuel trilogi dengan trilogi aslinya, serta menampilkan cerita dengan karakter yang emosional dan memberi nuansa menegangkan.

Penonton dan penggemar dapat mengikuti perjalanan Obi-Wan dari seorang pahlawan perjuangan dalam beberapa prekuels hingga menjadi Zen Jedi Master.

"Referensi terbesar kami adalah Revenge of the Sith karena cerita itu menjadi titik balik yang signifikan," jelas sutradara Deborah Chow.

"Momen itu menceritakan ketika Anakin berpaling dan tidak pernah kembali. Hal ini juga menjadi titik balik penting dalam sejarah Jedi Order dan untuk semua yang terlibat, terutama ketika banyak karakter membuat keputusan hidup yang akan mengarahkan mereka dalam serial selanjutnya," imbuhnya.

Cerita yang bagus membutuhkan peran antagonis yang hebat, dan dalam Obi-Wan Kenobi, Inquisitors memegang peranan tersebut.

Dipimpin oleh Grand Inquisitor, para Inquisitors adalah anggota khusus yang direkrut oleh Empire dan diarahkan langsung oleh Darth Vader untuk memburu dan membunuh para Jedi yang tersisa.

The Grand Inquisitor awalnya muncul dalam serial animasi Star Wars Rebels. Mereka yang sudah menonton serial tersebut tentu akan mengingat Grand Inquisitor sebagai penjahat yang menakutkan dengan lightsaber merah yang dapat berputar dengan mata pisau ganda. Ia memegang posisi tinggi dan melapor langsung ke Darth Vader.

Para penggemar juga akan menyaksikan petualangan khas Star Wars, khususnya perjalanan Obi-Wan dengan visual dan kualitas sinematik yang memukau.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi juga akan membawa para penggemar ke lokasi baru yang menawan dan menampilkan elemen dengan sentuhan modern. Salah satunya adalah planet bernama Daiyu, sebuah planet underworld yang vibran, terinspirasi dari pemandangan suasana malam di Hong Kong dan Bangkok.

Serial itu disutradarai oleh Deborah Chow dengan Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Deborah Chow, Ewan McGregor, dan Joby Harold sebagai eksekutif produser. (Ant/OL-1)