Thuy Rilis Versi Deluxe dari EP I Hope U See This

MUSISI R&B Amerika Serikat (AS) asal Vietnam, Thuy [dibaca twee] merilis versi deluxe dari EP perdananya, I Hope U See This. EP berisi 14 lagu ini adalah sebuah karya introspektif yang membahas topik-topik seputar patah hati, cinta, empowerment, dan kepercayaan diri.

I Hope U See This (deluxe) menjadi momentum Thuy membuka jalan baru bagi musik R&B modern dengan caranya sendiri.

“Proyek deluxe ini adalah kelanjutan dari tema dimana aku menutup pintu masa lalu untuk memasuki babak baru dalam hidupku,” ujar Thuy dengan penuh semangat tentang EP deluxe-nya.

Baca juga: Thuy Rilis Video Musik untuk Single Inhibitions

I Hope U See This (deluxe) adalah karya kohesif yang merayakan musikalitas khas Thuy.

Dibuat dengan pendekatan yang konsisten, musik dalam EP ini sangat cocok untuk dimainkan dalam sebuah situasi yang menghargai perasaan-perasaan terdalam kita. Lagu-lagu seperti Distance Between Us membuktikan bahwa Thuy berhasil mengendalikan berbagai pikiran overthinking dan perasaan yang tak diinginkan yang telah menguras energinya selama bertahun-tahun. Sedangkan vokal Thuy yang halus mengalun lembut d iatas perkusi dan hook yang catchy dalam Inhibitions feat. P-Lo.

Saat mencoba memahami musik Thuy, siapa pun yang mendengarnya akan diperkenalkan kepada seorang sosok penyanyi perempuan berapi-api yang mampu menemukan hal yang terbaik dari suatu situasi yang buruk.

Versi baru dari In My Bag” dengan Destiny Rogers membahas sebuah kegagalan dalam hidup yang secara bersamaan mendorong semua pendengarnya untuk tetap fokus dan bersemangat dalam menghadapi kesulitan.

Mengenai remix lagu itu, Thuy menjelaskan, “Remix In My Bag dengan Destiny Rogers adalah lagu tentang pemberdayaan perempuan dan itulah mengapa aku tahu aku ingin berkolaborasi dengan artis perempuan lain di dalamnya. Destiny Rogers adalah sosok yang sempurna untuk remix ini; ia sangat memancarkan kepercayaan diri dan tekad yang kuat. Aku ingin benar-benar mewujudkan gagasan bahwa wanita bisa juga menjadi bos dan menjadi yang teratas!” (RO/OL-1)