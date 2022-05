Pelanggan Indihome Gembira Dapat Ratusan Tiket Gratis Konser Rossa

MENJELANG pukul 18.00 WIB, ratusan pelanggan setia IndiHome yang beruntung mendatangi booth penukaran tiket di Istora Senayan, Jakarta. Pada Jumat (27/5) petang tersebut sedang ada persiapan pergelaran konser musik Rossa dengan tema Rossa 25 Shining Years Concert.

Rasa bangga dan bahagia terpancar dari wajah para pelanggan penyedia internet milik Telkom tersebut. Salah satunya diutarakan oleh Dian Ariani. "Pertama dengar ada kabar konser Rossa, saya langsung berburu tiketnya, tetapi saya kalah cepat sama fans garis kerasnya Rossa. Saya sudah sedikit pesimistis tidak akan bisa nonton konser ini," jelas Dian yang berdomisili di Jakarta tersebut.

Tidak mau putus asa, Dian terus mencari cara mendapatkan tiket nonton konser Rossa. Hingga suatu ketika, dia mendengar kabar IndiHome memberikan tiket gratis untuk para pelanggan setianya. Sebagai pelanggan yang berlanggan IndiHome lebih dari tiga tahun, Dian pun mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. "Sebagai salah satu pelanggan IndiHome semoga bisa jadi Wanita yang Kau Pilih untuk dapat tiket gratis dari IndiHome dan bisa #nyanyibarengrossa. Terima kasih IndiHome yang sudah menjadi teman setia selama ini apalagi waktu pandemi dan sedang WFH, sangat membantu banget," ungkap Dian sambil menunjukkan tiket gratis konser Rossa.

Selain Dian, pelanggan lain juga mengungkapkan hal yang sama, bahkan mengajak teman-temannya yang berlangganan IndiHome. Seperti yang dijelaskan oleh Melly Sumarni, fans berat Rossa asal Bandung, Jawa Barat. "Saya sangat ngefans dengan teh Ocha (Rossa). Lagu favorit saya Telanjur Cinta Padamu. Terima kasih IndiHome bisa mewujudkan cita cita bertemu teh Ocha," jelas Melly yang berlangganan IndiHome selama kurang lebih tiga tahun.

Tepat pukul 20.00, Dian, Melly, bersama pelanggan lain yang mendapatkan tiket gratis nonton Rossa 25 Shining Years Concert duduk manis di platinum dan gold class. Bersama sekitar 5.000 penonton yang memadati Istora Senayan Gelora Bung Karno, para pelanggan terpilih tenggelam dalam gemerlap panggung konser Rossa pada Jumat (27/5).

Menurut Vice President Marketing Management Telkom E Kurniawan, sebagai bagian dari TelkomGroup, IndiHome senantiasa mengutamakan pelanggannya (you are first). Pemberian tiket gratis Rossa 25 Shining Years Concert menjadi bentuk apresiasi IndiHome kepada pelanggan. "Sebagai #InternetnyaIndonesia dan bentuk implementasi pelanggan yang utama, IndiHome terus berkomitmen memberikan ragam benefit dan added value yang dibutuhkan pelanggan. Salah satunya memberikan apresiasi kepada pelanggan terpilih untuk menyaksikan berbagai acara hiburan menarik seperti konser Rossa secara gratis," jelas E. Kurniawan.

Selain memberikan tiket gratis Rossa 25 Shining Years Concert, IndiHome memberikan ratusan tiket gratis nonton NCT Dream dan Red Velvet di Allo Bank Festival pada 20-22 Mei 2022. Untuk mendapatkan benefit menarik seperti nonton konser gratis tersebut sangat mudah, caranya menjadi pelanggan high values customer (HVC) dengan minimal durasi berlanggan tertentu. Informasi lebih lanjut tentang HVC, dapat mengunjungi website IndiHome.co.id atau mengikuti akun resmi media sosial @IndiHome. (RO/OL-14)