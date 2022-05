Zizie Zidane Akui Kesulitan Dubbing Boneka Bobby di Film The Doll 3

AKTOR muda, Zizie Zidane, mengaku memiliki tantangan tersendiri saat syuting di film The Doll 3. Di film tersebut, Zidane berperan sebagai Gian, adik dari Tara (Jessica Mila) yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena trauma yang dialaminya. Hasilnya, Gian pun dihidupkan kembali dengan cara dimasukkan arwahnya ke dalam boneka “Bobby” yang di mana Zizie dalam film tersebut harus menyulihsuarakan dialognya sebagai boneka “Bobby”.

“Lumayan sulit soalnya pas di tempat dubbing emosinya ngga stabil kaya di lokasi syuting. Jadi pas dubbing juga mau engga mau ekspresinya harus ikutan dong buat nyamain sama emosinya. Itu sih lumayan berat. Mungkin butuh 3-5 nonton videonya satu klip,” kata Zidane saat Media Visit ke kantor MetroTV, Jakarta, Jumat (27/5).

Zidane juga bercerita bahwa proses syuting sempat tertunda hingga 9 bulan. Hal tersebut membuatnya harus membangun ulang karakter Gian dalam dirinya.

Diketahui, The Doll 3 telah memulai syuting pada akhir Februari 2020. Namun, karena pandemi Covid-19, proses syuting terpaksa dihentikan sementara pada pertengahan Maret 2020 dan dilanjutkan kembali pada pertengahan Desember 2020 dan selesai pada Februari 2021.

Untuk mendalami karakternya sebagai anak dengan gangguan mental, Zidane mengatakan dia belajar melalui tontonan di YouTube dan banyak berkonsultasi dengan pemain lainnya.

"Aku buka-buka YouTube, lihat kalau orang kena mental disorder itu kayak gimana sih. Aku juga konsultasi sama kak Mila, sama om Winky. Kita juga sempat coaching, ya kita sharing-sharing (tentang akting)," pungkasnya.

The Doll 3 merupakan lanjutan dari film sebelumnya yakni The Doll (2016) dan The Doll 2 (2017). Film tersebut diramaikan oleh deretan artis bertalenta lainnya seperti Jessica Mila, Winky Wiryawan, Masayu Anastasia, Montserrat Gizelle, Sara Wijayanto, dan Jeremy Thomas. Diproduksi oleh Hitmaker Studios, The Doll 3 disutradarai oleh Rocky Soraya dan tayang sejak 26 Mei 2022 kemarin. (Ant/OL-6)