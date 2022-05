Sorentino tidak Mau Buat Film Lagi untuk Netflix

SETELAH kehilangan pelanggan, Netflix juga kehilangan sutradara kenamaan serelah sutradara Italia pemenang Piala Oscar, Paolo Sorrentino mengatakan dirinya tidak mau lagi membuat film untuk layanan streaming itu.

"Mungkin saya semakin tua namun yang terbaik bagi saya adalah menbuat film untuk layar lebar," ujar Sorrentino saat hadir di Festival Film Cannes.

Sutradara film The Great Beauty, yang memenangkan Piala Oscar untuk film berbahasa asing terbaik pada 2014 mengatakan kekuatan film hanya bisa dirasakan dengan penuh jika ditonton di layar lebar.

"Dengan serial televisi, tidak mudah mengingat gambar yang luar biasa. Saya tidak menonton film yang dibuat untuk televisi karena saya tidak menemukan apa yang saya cari," ungkap Sorrentino.

Sorrentino merupakan salah satu sutradara kenamaan, termasuk Martin Scorsese dan Jane Campion, yang menuai keuntungan dari Netflix selama beberapa tahun terakhir.

Dia memproduksi serial The Young Pope serta film autobiografi The Hand of God untuk Netflix.

"Film yang saya buat Netflix bagus untuk Netflix namun itu bukanlah hal yang ingin saya ulangi lagi," ujarnya.

Awal tahun ini, Netflix mengumumkan mereka kehilangan pelanggan untuk pertama kalinya dalam tempo satu dekade.

Keputusan Sorrentino bisa dipastikan disambut gembira oleh penyelenggara Festival Film Cannes, yang melarang Netflix dan layanan streaming lainnya ambil bagian dalam festival itu. (AFP/OL-1)