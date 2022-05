Dua Personel OMEGA X akan Beradu Akting di Drama Korea

JAEHAN dan Yechan, dari grup K-Pop OMEGA X, akan membintangi drama Korea berjudul A Shoulder to Cry On.

SPIRE Entertainment, selaku agensi dari Jaehan dan Yechan, secara resmi mengumumkan mereka telah menerima tawaran untuk berperan dalam drama Korea baru, A Shoulder to Cry On.

Mengutip laporan dari Soompi, Rabu (25/5), drama yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama itu akan menceritakan kisah cinta Lee Da Yeol, seorang siswa yang bercita-cita menjadi seorang pemanah dan sepenuhnya fokus pada karier atletiknya, dan Jo Tae Hyun, seorang siswa yang sangat populer.

Jaehan akan berperan sebagai Lee Da Yeol, pemanah yang bercita-cita tinggi, sementara Yechan akan memerankan Jo Tae Hyun, seorang siswa yang populer namun sosiopat.

A Shoulder to Cry On dijadwalkan tayang perdana pada September mendatang. Sementara itu, OMEGA X saat ini juga diketahui sedang bersiap untuk comeback pada Juni. (Ant/OL-1)