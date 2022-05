Para Pemeran Bahas Chemistry Mereka di Drama Going to You at A Speed of 493 Km

PARA pemain dan sutradara serial drama Korea Going to You at a Speed of 493 km membagikan kesan dan serba-serbi menarik dari drama komedi romantis yang tayang di Disney+ Hotstar tersebut.

Dikutip dari keterangan resmi, Selasa (24/5), Going to You at a Speed of 493 km menceritakan kisah antara dua karakter utama, Park Tae-joon (Chae Jong-hyeop) dan Park Tae-yang (Park Ju-hyun), yang merupakan pasangan ganda campuran bulu tangkis.

Drama itu mengisahkan kisah romansa antara pasangan ganda campuran itu. Park Tae-yang adalah atlet putri yang berambisi mengembalikan masa kejayaannya di bulu tangkis, sedangkan Park Tae-joon adalah atlet pria dengan bakat natural dalam bermain bulu tangkis, namun hanya menganggap olahraga itu sebagai pekerjaan semata.

Mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain, tanpa saling mengetahui bahwa masing-masing menyimpan kisah masa lalu yang masih menghantui mereka. Rahasia tersebutlah yang akan menguji hubungan keduanya.

Memerankan sepasang kekasih dan partner olahraga, keduanya berhasil menunjukkan chemistry yang kuat kepada penonton. Mereka mengungkapkan bahwa selama proses syuting, mereka merasa nyaman berakting bersama.

"Kami bisa berkomunikasi dengan baik, dan kurasa kami menciptakan adegan yang lebih baik dengan membantu satu sama lain," kata Park Ju-hyun.

"Karena Park Ju-hyun berkepribadian santai dan ramah, aku sangat senang selama syuting. Kurasa chemistry kami membaik seiring berjalannya proses syuting," timpal Chae Jong-hyeop.

Saat pertemuan pertama mereka, Jong-hyeop langsung merasa kagum dengan Ju-hyun, dan memujinya karena memiliki mata yang indah.

Sebaliknya, kesan pertama sang aktris ketika pertama kali bertemu dengan Jong-hyeop sangat baik.

Selain Jong-hyeop dan Ju-hyun, drama ini juga diramaikan oleh deretan pemain terkenal seperti Jo Han-chul, yang berperan sebagai Lee Tae-sang, pelatih bulu tangkis klub Yunis.

Lalu ada juga Kim Mu-jun, yang berperan sebagai Yuk Jung-hwan, mantan sahabat Tae-yang dan sesama anggota klub Yunis.

Selain itu, drama ini juga dibintangi Park Ji-hyun, Seo Ji-hye, Choi Seung-yoon, Jo Soo-hyang, Kwon So-hyun, In Gyo-jin, dan masih banyak lagi.

Sutradara drama ini, Jo Woong, mengungkapkan ia sangat senang dengan akting yang dilakukan kedua pemain utama. Bahkan ia juga menyatakan sejak awal memang sudah mengincar Jong-hyeop dan Ju-Hyun untuk drama ini.

"Setelah pertemuan pertama kami di awal tahun lalu, aku tidak memikirkan aktor lain selain Chae Jong-hyeop. Jadi kami melakukannya bersama-sama," ungkap Jo Woong. (Ant/OL-1)