MUA Profesional Indonesia Bubah Alfian Kolaborasi dengan Mustika Ratu

MAKE up artist (MUA) profesional Indonesia, Bubah Alfian, memiliki banyak pengalaman secara nasional dan internasional. Ia punya sejumlah penghargaan, salah satunya Indo Pageants Awards as MUA of the year 2020.

Dengan keahliannya itu, make up Beauty Queen by Mustika Ratu mengajak Bubah berkolaborasi menghadirkan exclusive palette dengan pilihan warna cantik. Beauty Queen Borobudur Face Palette & Lip Cream merupakan hasil kolaborasi Bubah Alfian dengan perusahaan tersebut.

Bubah menjelaskan face palette 4 in 1 terdiri dari 10 warna highly pigmented dalam satu pulasan yang memiliki fungsi sebagai eyeshadow, highlighter, bronzer, dan blusher. Produk varian lip cream memiliki dua warna dengan akhir hasil matte yang ringan digunakan.

Penamaan shade menggunakan bahasa Sansekerta yang memiliki arti menawan. Sebut saja, blush on kamaniya berarti cantik dan maanika berarti batu ruby, highlighter lavani berarti keanggunan, bronzer anuradha berarti bintang terang. Eyeshadow terdapat enam shade warna yaitu kaluna berarti tidak ada yang lain, meena berarti harta yang berharga, minara berarti pencuri hati, akalipta berarti tanaman hias, zanitha berarti anggun/lembut, eila berartib bumi/mengalir. Terdapat dua shade lip cream 1 yakni naladhipa berarti jantung hati yang menerangi dan jyotika berarti cahaya.

"Warna yang saya pilih melambangkan Borobudur yang megah dan memesona sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata superprioritas yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan siap menyambut kembali wisatawan dari penjuru dunia," ujar Bubah. Peluncuran Beauty Queen Borobudur Face Palette & Lip Cream bersamaan dengan diselenggarakannya acara Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) kolaborasi dengan 44 finalis Puteri Indonesia 2022 di Jakarta, Minggu (22/5).

Tidak hanya itu, keahlian Bubah Alfian di dunia make up artis mendorong panitia pemilihan Puteri Indonesia untuk menunjuk Bubah sebagai Make Up Director untuk Pemilihan Puteri Indonesia 2022. "Pada Pemilihan Puteri Indonesia 2022, selain berkolaborasi dengan Bubah Alfian untuk menjadi menjadi make up director, juga akan melibatkan seorang ilustrator bernama Muklay yang sedang naik daun di kalangan anak muda dan banyak digandrungi oleh merek lokal hingga internasional," ujar Reza Dien Novita selaku Chief Marketing Officer PT Mustika Ratu Tbk.

Beauty Queen Face Palette mengacu pada tren dan konsumen eye point make up. Mata menjadi poin penting ketika memakai masker. Penekanan make up pada mata akan menambahkan kecantikan dan kecerahan dengan menggunakan eyeshadow shimmer & highlighter.

Penamaan warna face palette terinspirasi dari bahasa Sansekerta yang penuh makna. Produk lip cream mengacu pada tren dan konsumen Mask Beauty Makeup. Formula lip cream memenuhi kriteria nontransfer, long lasting, dan hybrid product.

4 in 1 Face Palette & Lip Cream yang merupakan #yourbestiemakeup diformulasikan khusus untuk tampilan makeup glowing natural dengan skincare benefits dari bahan alami yang pastinya cocok dengan warna kulit wanita Indonesia dan aman untuk digunakan. Terdapat antioxidant defense dari Moringa Seed Extract untuk membantu merawat dan melindungi kulit dari pengaruh sinar matahari dan hydramoist lock dari olive oil dan vitamin E untuk membantu menjaga hidrasi dan kelembapan kulit. Produk ini sudah tersedia di Shopee Official Store Mustika Ratu. (RO/OL-14)