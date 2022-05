GOT7 Obati Kerinduan Penggemar Lewat Fancon Homecoming

GRUP K-Pop GOT7 tampil dengan formasi lengkap setelah 14 bulan lamanya sejak hengkang dari agensi lama mereka. Grup itu mengobati kerinduan para penggemar mereka, IGOT7/Ahgasae lewat fancon Homecoming hari pertama, Sabtu (21/5) waktu setempat.

GOT7 juga menghelat konser penggemar tersebut di Minggu (22/5) atau sehari jelang comeback dengan EP baru mereka, GOT7.

Fancon Homecoming ini digelar di SK Olympic Handball Stadium Korea Selatan.

Baca juga: Jelang Comeback, GOT7 akan Gelar Jumpa Penggemar di Seoul

Kedekatan GOT7 yang luar biasa menjanjikan malam yang menyenangkan bagi penggemar mereka dari awal hingga akhir konser.

"Terima kasih Ahgasae, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Kami berjanji untuk kembali bersenang-senang besok di fancon hari kedua. Kami mendapatkan begitu banyak energi dari kalian," kata GOT7, dikutip dari unggahan resmi mereka di Twitter, Minggu (22/5).

Mark Tuan dalam unggahannya menambahkan, "Hari pertama sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Mari kita bekerja keras juga besok!"

Selama konser, grup tersebut tidak hanya menampilkan lagu utama album baru mereka NANANA untuk pertama kalinya, tetapi juga menampilkan beberapa lagu lainnya, meninggalkan kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan bagi penggemar.

Beberapa di antaranya adalah lagu debut mereka, Girls, Girls, Girls, lalu ada juga Aura, Just Right, Thursday, Page, Thank You, Encore, hingga Hard Carry.

Selain penampilan, GOT7 juga menggandakan kesenangan dengan komunikasi yang tulus dengan penggemar mereka, seperti layaknya berbicara dengan teman dekat lama. Para anggota berbagi cerita dari balik layar album baru, serta berinteraksi dengan para penggemar secara langsung.

Para anggota juga berbicara tentang perjuangan mereka meraih hak merek dagang (trademark) penuh untuk nama hingga karya-karya mereka. Ini artinya, ketujuh anggota GOT7 secara resmi adalah pemilik sah dari hak merek dagang penuh untuk grup tersebut.

Ini menandai awal dari era baru, tidak hanya untuk GOT7, tetapi juga untuk industri secara keseluruhan.

Seperti yang ditunjukkan oleh para penggemar, GOT7 adalah satu-satunya grup di industri K-Pop yang berhasil melakukan hal seperti ini, terutama sebagai grup yang berasal dari salah satu perusahaan Big 3 (SM, YG, JYP Entertainment) yang kuat.

Dalam wawancara spesial dengan W Magazine Korea, leader JAY B mengungkapkan ia aktif memastikan GOT7 untuk terus berkarya bersama.

Ia mengatakan dirinya banyak belajar tentang masalah hukum hingga akhirnya berhasil memperoleh hak cipta dan merek dagang yang terkait dengan grup.

JAY B menjelaskan mengapa sangat penting baginya untuk menjaga GOT7 tetap bersama.

"Aku mendapatkan banyak hal melalui GOT7. Aku merasa jika kami berpisah dan melanjutkan aktivitas individu kami, kami akan menyia-nyiakan 7 tahun yang telah kami habiskan dengan nama ini... Aku terus berpikir, bahwa 'aku tidak bisa melepaskan tali ini'," kata sang leader.

"Kita tidak sukses hanya karena diri kita sendiri. Kami dapat melanjutkan secara individu karena apa yang kami bangun bersama selama bertahun-tahun. Itu penting," tambahnya.

Sementara itu, EP GOT7 akan dirilis pada 23 Mei ini. (Ant/OL-1)