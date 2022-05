Manila Killa Berkolaborasi dengan Lights di Single Dusk

MELANJUTKAN karya-karya sebelumnya seperti Dark Places feat Kwesi dan Take Me Higher feat fknsyd, produser dan musisi Manila Killa kembali dengan sebuah single baru berjudul Dusk, yang turut menampilkan penyanyi dan penulis lagu Lights dari label musik Moving Castle.

Selain itu, produser asal Filipina yang berbasis di Los Angeles itu dengan bangga mengumumkan album perdananya Dusk, yang akan dirilis pada 21 Juli.

"Dusk adalah lagu yang selalu aku bayangkan untuk dimainkan di perjalanan meninggalkan kota menuju padang pasir. Aku memastikan untuk merangkum perasaan itu dalam produksi lagu ini dan bekerja sama dengan Lights untuk mengisi bagian vokalnya. Ini merupakan hal yang spesial bagiku karena aku selalu mengagumi Lights dan telah mendengarkan banyak lagunya sebelum aku bahkan memulai perjalananku dalam produksi musik, jadi rasanya ini seperti sebuah cerita yang penuh ketika aku bisa mengajaknya di lagu ini. Aku harap para pendengar musikku dapat merasakan emosi dan perasaan rindu ketika mendengarkan lagu ini, seperti yang aku rasakan sepanjang perjalananku dalam membuat lagu ini selama satu tahun terakhir,” ujar Manila mengenai lagu ini.

Menjelajahi berbagai aliran dan perasaan, Dusk dengan jelas menangkap keseimbangan kinetik antara keanggunan dari kedua musisi ini.

Suara gemuruh Lights menghidupkan lirik lagu yang memberikan warna pada lagu ini, disandingkan dengan desain suara Manila Killa yang halus. Manila Killa tanpa henti mendorong batasan-batasan musik elektronik untuk dirinya sendiri, dengan gigih memberikan sound yang khas dari musiknya namun tidak pernah memiliki dua lagu yang terdengar sama.

Dikurasi dari sebuah skenario yang dibayangkan ketika seseorang melarikan diri dari kota yang riuh menuju tempat yang lebih tenang, Dusk membawa perasaan tersebut, bersamaan dengan diumumkannya album studio perdana Manila, yang akan hadir di tengah kesuksesan besarnya, baik di dunia digital maupun tur dan konser.

Mengambil inspirasi dari berbagai keindahan berbagai budaya di seluruh dunia, Chris Gavino, yang juga dikenal sebagai Manila Killa adalah seorang produser yang tergugah oleh petulangannya mengelilingi dunia.

Kini, sebagai seorang produser dengan katalog yang luas, Manila Killa memulai perjalanannya di dunia musik ketika masih duduk di bangku sekolah menengah di Filipina dengan menggabungkan pelajaran otodidak Ableton-nya dengan kegemarannya akan musik elektronik.

Dipandu dengan suara-suara yang menggugah emosi dan melodi musik dance, Manila Killa berhasil menghasilkan karya yang cocok untuk mengekspresikan emosi dan gairah para pendengarnya.

Pada 2014, ia membentuk duo house sukses Hotel Garuda dan ikut mendirikan label rekaman independennya sendiri, Moving Castle yang menaungi berbagai artis seperti Robokid, Slow Magic, Khamsin, dan banyak lagi.

Sejak kepergiannya dari Hotel Garuda pada 2018, Manila Killa menyempurnakan keterampilan solonya dengan debut EP-nya pada 2019, 1993, yang mendapat pujian dari berbagai media internasional seperti Billboard, Forbes, Ones To Watch, Complex, Paper, dan NYLON.

Dengan berbagai remix dari Chvrches, The Knocks, Tegan and Sara, dan penampilan di berbagai festival seperti Firefy, Electric Zoo, Head in the Clouds dari 88rising, dan banyak lagi, Manila Killa telah mengukuhkan namanya sebagai salah satu produser, musisi, dan kolaborator yang banyak diminati.

Dengan dedikasi yang tinggi untuk musik dance kontemporer, Manila Killa menyaring pengalaman dan keahliannya selama bertahun-tahun untuk mengungkap album perdananya yang siap dirilis pada musim panas tahun ini.

Kini, Top 10 Streaming Markets Manila di seluruh dunia termasuk Malaysia, Indonesia, Taiwan dan Singapura. (RO/OL-1)