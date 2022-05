NCT Dream Tampil Enerjik di Istora Senayan

GRUP idola K-pop NCT Dream tampil dengan penuh energi untuk mengobati kerinduan para penggemarnya, NCTzens, di Indonesia.



"Senang sekali kami bisa kembali datang ke sini. Waktu terakhir datang ke Jakarta adalah saat konser (dua tahun lalu). Dan hari ini, suasananya sangat luar biasa!" kata Jeno di sela penampilan grup dalam helatan Allo Bank Festival di Istora Senayan, Jumat (20/5) malam.

Lebih lanjut, sang anggota termuda (maknae) yaitu Jisung mengatakan dirinya dan grup sangat berterima kasih dengan NCTzens Indonesia karena antusiasme untuk menyambut mereka. Ia juga mengenang kelezatan makanan Indonesia.

"Kami sangat bersyukur dengan fans Indonesia karena telah menyambut kami dengan semangat yang begitu luar biasa. Saya juga ingat, makanan Indonesia enak sekali dan saya mendapatkan kesan baik akan itu. Saya senang sekali (bisa kembali ke Indonesia)," kata sang maknae.



NCT Dream tampil membawakan lagu-lagu populer mereka yaitu "Hot Sauce", "Ridin'", "Hello Future", dan "Glitch Mode".



Para NCTzens Tanah Air pun ikut bernyanyi bersama para idola mereka yang akan segera melakukan comeback dengan album repackaged bertajuk "Beat Box" itu.



"Suasananya lebih luar biasa seperti layaknya konser kita dua tahun lalu!" kata Chenle disambut sorak sorai penonton.

Sementara itu, Allo Bank Festival hari pertama juga menampilkan sejumlah musisi Indonesia seperti Kunto Aji, Nadin Amizah, dan Maliq n D'essentials.



Ada juga penampilan spesial dari Kahitna yang membawakan lagu-lagu hit mereka seperti "Cantik", "Andai Dia Tahu", dan "Tak Akan Terganti".



Kahitna juga melakukan kolaborasi dengan solois wanita Raisa dengan membawakan lagu "Mantan Terindah".



Tak hanya itu, Raisa juga berkolaborasi dengan Rizky Febian menyanyikan lagu "Kesempurnaan Cinta" dan "Could It be Love?". Disusul dengan beberapa lagu solo Raisa dan Rizky seperti "Kali Kedua" dan "Penantian Berharga".



Panggung juga semakin memanas dengan penampilan spesial Dewi Persik yang membawakan lagu "Lathi" yang dipopulerkan oleh Sara Fajira dan Weird Genius. Allo Bank Festival masih akan dihelat pada Sabtu (21/5) dan Minggu (22/5). (Ant/OL-6)