JO1 Jadi Duta Resmi Proyek Pemanfaatan Ruang Angkasa

GRUP idola J-pop JO1 terpilih menjadi duta resmi proyek pemanfaatan ruang angkasa "Space Delivery Project -RETURN TO EARTH-" dari Space BD., Ltd, demikian seperti yang dikutip pada laman resmi JO1, Sabtu.



"Space Delivery Project -RETURN TO EARTH-" menjadi satu-satunya proyek yang memanfaatkan ruang eksperimen luar angkasa Modul Percobaan Jepang bernama Kibo atau modul sains Jepang untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) yang dikembangkan JAXA.



Space BD mencetak pelat logam dengan logo JO1, JAM atau nama penggemar JO1 dan foto jaket album "KIZUNA" dan menempelkannya pada salah satu bagian roket.

Pelat ini rencananya diluncurkan pada tahun ini dan akan berada di luar angkasa selama 6 bulan lalu kembali ke bumi.



JO1 menjadi artis Jepang pertama yang memanfaatkan luar angkasa sebagai salah satu area hiburan.



Pemimpin JO1 Yonashiro Sho menyebutkan proyek ini menjadi kesempatan berharga bagi JO1. Dia mengatakan keputusan grupnya berpartisipasi dalam proyek juga mempertimbangkan JAM yang selalu mendukung mereka.



"JO1 akan berpartisipasi dalam proyek eksperimen luar angkasa!! Mulai dari single pertama kami "PROTOSTAR", "STARGAZER", dan "The STAR", kami sangat senang bisa terlibat dalam kesempatan yang sangat berharga sejak kami menjadi bintang. Kami akan berpartisipasi dalam proyek ini dengan pemikiran kami dan memikirkan JAM yang mendukung kami," kata dia.



JO1 saat ini bersiap meluncurkan album "KIZUNA" yang dijadwalkan hadir pada 25 Mei 2022.



Tema luar angkasa menjadi bagian dari album "KIZUNA" yakni melalui lagu "流星雨" atau bisa diartikan Hujan Meteor. Salah satu bagian dalam lirik lagu mengungkapkan keinginan untuk bersama seseorang yang disayangi di bawah langit malam saat hujan meteor terjadi.



JO1 berharap JAM bisa mendengarkan lagu ini sembari memikirkan ikatan antara mereka dan seakan bepergian ke luar angkasa.



"KIZUNA" sendiri bisa diartikan sebagai ajakan untuk menikmati sebuah ikatan bersama-sama dan mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan. (Ant/OL-6)