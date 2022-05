Bermain di Series My Lecturer My Husband 2, Prilly Latuconsina Jadi Ingin Nikah Muda

BERPERAN sebagai seorang istri di "My Lecturer My Husband Season 2", Prilly Latuconsina mengaku jadi ingin menikah muda.



"Kalau nonton 'My Lecturer My Husband', jadi pengen nikah. Kayak 'Ya Allah berikanlah aku jodoh yang kayak Mas Arya' gitu," jelas Prilly, Sabtu (21/5).

Baca juga: Penyanyi Nindy Ayunda Berkebaya Hitam, Desainer: Buat Malam Satu Suro



"Aku kan nggak pernah mau nikah muda ya, tapi nge-preview series ini, kalau besok ada yang kayak Mas Arya aku mau deh nikah muda. Nggak apa-apa lepasin karier," sambung Prilly.



Keberhasilan Prilly dan Reza Rahadian di series "My Lecturer My Husband" musim pertama pun membuat masyarakat menjodohkan keduanya agar bisa menyatu di dunia nyata. Menanggapi hal tersebut, Prilly pun mengaku senang. Sebab, dia merasa dirinya dan Reza berhasil membangun kecocokan sehingga masyarakat terbawa perasaan.



"Pasti aku senang lah kalau netizen menjodoh-jodohkan. Karena itu artinya aku sama Kak Reza berhasil kan. Aku sama Kak Reza tuh couple yang nggak disangka-sangka orang kan. Tapi ternyata malah bikin masyarakat baper sama kita," ungkap Prilly.



Di sisi lain, Reza pun mengaku tak masalah jika masyarakat menjodoh-jodohkannya dengan Prilly. Menurutnya, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi masa depan.



"Senang-senang saja. Nggak masalah lah. Orang mau ngomong apa saja bebas sih. Suka-suka saja," ujar Reza.



"Ya apa pun bisa terjadi. Kita nggak pernah tahu ke depannya. Menurut saya Prilly bertalenta, menginspirasi, pintar, pekerja keras, cantik, personality-nya bagus banget. Saya suka personality-nya," pungkas Reza. (Ant/OL-6)