Serial My Lecturer My Husband Season 2 Resmi Dirilis

HARI ini, MD Pictures resmi meluncurkan official poster dan trailer dari serial "My Lecturer My Husband Season 2".



"Tadinya ini ingin dijadikan skrip film, tapi tim kreatif sama kita udah diskusi sama pak Monty Tiwa, jadi ayok di serieskan," kata Manoj Punjabi selaku Producer saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (21/5).

Baca juga: Jim Brickman Bakal Konser di Jakarta pada September 2022



Berbeda dari "My Lecturer My Husband" musim pertama, pada musim kedua ini hubungan rumah tangga antara Inggit (Prilly Latuconsina) dan Arya (Reza Rahadian) akan diterpa konflik dan masalah yang tak terduga.



Konflik yang kini mereka hadapi adalah hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga Inggit dan Arya. Dia adalah Karin yang merupakan sahabat dari Arya.



Dengan konflik tersebut, Manoj menjelaskan bahwa penonton akan menemukan perbedaan dari karakter Aris (Layangan Putus) dan Arya yang sama-sama diperankan oleh Reza. Manoj mengatakan bahwa di serial ini, Reza tak akan bisa berkutik karena memiliki seorang istri yang ganas.



"Ingat, ini Arya bukan Aris. Jadi kalau mau jadi pelakor, hati-hati. Di sini istrinya ganas. Jadi Arya nggak bisa berkutik. Tapi biarin saja penonton bingung antara Aris dan Arya," ujar Manoj.



Di sisi lain, Monty Tiwa selaku sutradara serial tersebut mengatakan bahwa cerita yang akan disuguhkan akan lebih kompleks.



Tak hanya kisah cinta antara Inggit dan Arya, namun para pendukung di serial ini pun memiliki kisahnya masing-masing. Sehingga, serial ini kaya akan kisah cinta.



"MLMH ini season 2-nya adalah tentang satu dan banyak hal. Satunya itu tetap konfliknya rumah tangga. Karena settingnya drama rumah tangga. Tapi layernya banyak sekali," jelas Monty.



"Jadi di sini ensiklopedianya kisah cinta. Dari yang hanya teman terus mau pacaran, terus dari pacaran lalu menikah, dan di dunia pernikahan ada juga yang berhasil dan yang tidak. Itu semua akan ada di sini," sambungnya.



"My Lecturer My Husband Season 2" akan tayang di WeTV mulai tanggal 27 Mei mendatang. (Ant/OL-6)